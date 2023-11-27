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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدير الشركة المنظمة لـ إيديكس 2023: مصر تستضيف معرضا جويا في العلمين 2024

حسن بكر
حسن بكر

كشف حسن بكر، المدير العام لشركة awe المنظمة لمعرض إيديكس، تفاصيل تنظيم النسخة 3 من معرض إيديكس 2023.

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تطور هائل|إيديكس: المعرض يبرز تفوق وقدرة مصر في الصناعات العسكرية

وأضاف بكر، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن التحدي في إيديكس 2018 كان مختلفا إلى حد ما، خاصة أنها المرة الأولى، فلم يكن الأمر سهلا من حيث شحن المعدات وتأمين الحدث وعامل الوقت، مشيرا إلى أن مجال المعارض العسكرية يحتاج عامين للتحضير لأي نسخة.

وأوضح حسن بكر أن التحدي الاكبر في 2021 هو كوفيد 19 فكان إيديكس من بين المعارض التي لم تنخفض بسبب التأثر بالأزمة، منوها بأن إجراءات الأمن والسلامة كانت عالية بشكل كبير.

وقال المدير العام لشركة awe المنظمة لمعرض إيديكس إن هناك ثقة دولية في الأمن المصري بالرغم من الأحداث والتطورات الدولية على الحدود، والمعرض الآن في مرحلة التجهيز بإحدى الصالات والمعدات متواجدة الآن في الموانئ، والمدرعة تمساح ستكون مفاجأة مصر في إيديكس 2023 بجانب صناعات عسكرية أخرى، حيث تشارك 25 شركة مصر في المعرض بمنتجات على أعلى مستوى.

وتابع بكر قائلا: «يتم عرض المشكلات التي حدثت في الأنظمة العسكرية وكيفية الترويج لها إعلاميا بشأن الحلول، وفي معرض مثل إيديكس يتم عرض الأسلحة الأحدث لمواكبة التطور في المجال العسكري».

وعلق حسن بكر : معرض إيديكس يستهدف زيادة السائحين لأنه نوع من أنواع السياحة وهو سياحة المعارض، والزائر يقوم بالتسجيل على الموقع وتتم مراجعة البيانات من قبل مختصين وتتم موافاته باستكمال الإجراءات ومن ثم إرسال الكارت الخاص به والحضور في سلاسة ويسر.

واستكمل قائلا: شرائح الزوار تتنوع بين مستثمرين ورجال أعمال، وهناك صناع فعليون يعملون في المجال، العاملون في الصناعات الهندسية، وكل من هو مهتم ويريد مشاركة الصناعة عالميا مثل المدونين، وكل شركة توفر مختصا يقوم بشرح المنتجات للزوار.

واختتم: سيتم تنظيم معرض جوي تستضيفه مدينة العلمين بالساحل الشمالي 2024، وذلك بسبب الطفرة والتطور الذي تشهده المدينة سياحيا ومدنيا.
 

أيديكس معرض أيديكس 2023 معرض ايديكس أيديكس 2023 الإعلامي أحمد موسى المعارض العسكرية

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