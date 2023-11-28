القاضي: تم تجميع 62 قاعدة بيانات من الدولة لجعلها موحدة

قال ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إنه تم تجميع 62 قاعدة بيانات من الدولة تضم القواعد الخاصة بالمواليد من خلال شهادات الميلاد، وكذلك الوفيات، والزواج والطلاق.

وأضاف، خلال لقائه في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم إقناع كل وزارة بأهمية قواعد البيانات الموحدة وأنها ستحول إليهم في النهاية وسيستفيدون منها وتكون بشكل صحيح ومدقق.

وأشار إلى أن قواعد بيانات المواليد تتغير باستمرار وكذلك الوفيات وكذلك قواعد بيانات التربية والتعليم، والبطاقات التأمينية والشئون الاجتماعية وتكافل وكرامة، موضحًا أنهم اكتشفوا أن بعض الناس تحصل على دعم غير مستحق بسبب التحايل.

وأكد أن التكنولوجيا، يكون سهل عليهم فهم أهمية قواعد البيانات وتم عمل توثيق لها لتكون سليمة، مشيرًا إلى أن الكثير من قواعد البيانات كان بها بعض الأخطاء وغير محدثة ويوجد ناس في التموين يتواجدون وهم غير مستحقين، وكذلك من الممكن أن يكون شخصًا ويأخذ تأمين.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.