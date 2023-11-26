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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ياسر القاضي: هيكلة وزارة الاتصالات أخذت 6 أشهر من العمل المتواصل

ياسر القاضي
ياسر القاضي

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إن خطاب التكليف الخاص به بعد حلفه لليمين كان بإعادة هيكلة وزارة الاتصالات.

وأضاف، "القاضي"، خلال حوار ه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة الاتصالات هي الوزارة المحورية الخاصة بتطوير كافة القطاعات بالدولة من الصحة والتعليم والتنمية والتمويل والقطاع المالي، وتعد من  الوزارت الهامة.

وأكد أن عملية الهيكلة تمت بعد 6 أشهر من العمل المتواصل، مشيرًا إلى أن ساعات النوم في هذه المدة كانت تصل إلى 3 ساعات وكان يخرج من الشغل ليصلي الفجر وكل زملائه تحملوه لفترة طويلة وكانوا سعداء بالنجاح الذي تم في الوزراء وهم شركاء في كل نجاح تم.

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

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