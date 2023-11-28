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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

ميلاد عاصي الحلاني.. هرب من تعليمه ليتدرب على عزف العود

صدى البلد

يحتفل اليوم الفنان عاصى الحلانى بعيد ميلاده ويعد احد المطربين اللبنانيين الذين لفتوا الأنظار اليهم فى الوطن العربى ككل خاصة انه يمتلك صوتا مميزا ومختلفا عن الأصوات الموجودة بالساحة الغنائية. 

ولد محمد مزين الحلانى "عاصى الحلانى" في 28 نوفمبر 1970 في بعلبك في لبنان، لعائلة كبيرة تتكون من 13 شقيقا وشقيقه واكتشف الحلاني موهبته فى عمر مبكرة، فكان يهرب من تعليمه العام ليتدرب على عزف العود والدبكة والغناء، ومن ثم التحق بالمعهد العالى للموسيقى فى لبنان ليتلقى هذه العلوم أكاديميا.

خلال ثلاثين عاما في مسيرته الفنية أصدر عاصي الحلاني أكثر من عشرين ألبوما غنائيا والعديد من الأغاني المصورة، كما حاز على جوائز عربية عديدة، وكان عضو لجنة تحكيم في واحدٍ من أهم برامج الهواة الغنائية العربية.

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عام 1995 تزوج عاصى الحلانى من عارضة الأزياء اللبنانية "كوليت بولس"، وفي فبراير عام 1997 رزق الزوجان بابنتهم الكبرى "ماريتا"، وفى مارس 1998 رزقا بابتهم الثانية "دانا"، وفى عام 2000 رزق الزوجان بابنهم الأصغر "الوليد".

وتعرض عاصى الحلانى الى أزمة صحية شديدة حيث اصيب مؤخرا جراء سقوطه من على ظهر الحصان قبل عدة أيام، وقيل إنه حادث بسيط عاد بعده لمنزله، وفقًا لتصريحات مدير أعمال "الحلاني".

وكشف الكاتب الصحفي جمال فياض الذى زار عاصي في منزله للاطمئنان عليه بعد تعرضه للاصابة وأكد أن الإصابة ليست بسيطة، بل إن الفنان نجا من خطر جسيم، وأن وحدها العناية الإلهية أنقذته من سقطة كادت أن تكون كارثية.

أوضح فياض في التصريحات صحفية أن عاصي كان في نزهة على جوادين من جياد مزرعته مع ابنه الوليد، وفجأة الحصان الذي يمتطيه تعثّر فكبا وسقط عاصي أمامه، ليسقط الحصان فوق فارسه، وهنا ارتطم خد عاصي الأيسر بالأرض بعدما سقط على يده اليسرى، ثم ارتمى الحصان بكل ثقله عليه ضاغطًا على الرقبة والقفص الصدري.

أضاف أن عاصي غاب عن الوعي تمامًا، فحمله الوليد واتصل بالمرافقين ليأتوا بسرعة وينقلوه الى المستشفى، وهناك رقد غائبًا عن الوعي ليومين متتاليين، إستفاق من غيبوبته فاقدًا الذاكرة، غير واعٍ لما حصل له. وعندما بدأ يستعيد وعيه وذاكرته جزئيًا كانت أولى كلماته متمتمًا بسؤال أين الوليد؟ هل هو بخير ؟ ثم أين كوليت؟ وظل يهجس بهذين السؤالين، وظل المحيطون به يجيبونه على السؤال أكثر من مرة. وفي اليوم الثالث صحصح قليلا، لكنه ظل ناسيا ما حصل له بالضبط.

تابع أن الحادث أسفر عن عدة كسور في الساعد الأيسر لعاصي، وكسور صغيرة بالهنصر والبنصر في يده اليسرى. وقد لجأ الطبيب لزراعة سيخين فولاذيين فيهما لتثبيتهما تحت التجبير. أيضًا هناك كسور جزئية في الأضلاع، ناتجة عن سقوط الحصان عليه. رضوض في الخد الأيسر تسببت بتورم شديد في الخد والعين حتى الجبين. رضوض مؤلمة وتورّم في كوع اليد اليسرى، وفي الساق اليسرى. أما الرقبة، فقد تعرضت الفقرة العليا من عظم الرقبة لكسور صغيرة، ما استدعى زراعة تثبيتها.

ولم تكن هذه الازمة الوحيدة التى مر بها عاصى الحلانى حيث تعرض الى الاصابة بفيروس كورونا المستجد وكان تحدث عاصى عن هذه التجربة فى تصريحات صحفية قائلا : "الحمد لله مرت بسلام وكانت تجربة خفيفة كالأنفلونزا" حيث اصيبت انا وعائلتى ولك أكن ارغب فى الافصاح عن هذا الخبر.

وأوضح الحلانى : "رفضت لعدم إشغال الجمهور والناس اللي بتحبني وعمل ضجة إعلامية، وأبني الوليد أعلن بطيبة قلب وتفاجئنًا بانتشار الخبر على "السوشيال ميديا" بطريقة كبيرة

التاريخ المصري الساحة الغنائية الفنان عاصي الحلاني المعهد العالى للموسيقى ذكرى ميلاده

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