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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلادها.. قصة اعتزال فاطمة عمارة وزواجها من مذيع مشهور

فاطمة عمارة
فاطمة عمارة

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة فاطمة عمارة، والتى قدمت عددا من الأعمال التى تظل محفورة فى ذاكرة ووجدان المشاهد المصرى.

ولدت” فاطمة عمارة ” فى 27 نوفمبر 1935 وهي شقيقة الممثل الراحل أبو الفتوح عمارة الذي كانت أدواره كلها تتحدد في أدوار الكومبارس رغم كثرة أعماله.

بدأت فاطمة عمارة أول أدوارها فى السينما فى فيلم نور الليل 1959م في دور ممرضة.

جسدت  فاطمة عمارة دور زوجة” سيد درويش”، حيث كان الدور عن الست البسيطة التقليدية التي تعيش رغم أي ظروف وكان الفيلم من بطولة كرم مطاوع ، وشاركت في دور خضرة المتشردة فى فيلم الأرض وهو فيلم يعد علامة وبصمة في السينما المصرية.

 وشاركت بدور “كاملة” المرحة صديقة شادية فى فيلم أضواء المدينة والتي ترافقها مشوارها لتصبح نجمة وتحاول مساعدتها لذلك وكان وكان الفيلم بطولة شادية وأحمد مظهر وحسن مصطفى ومجموعة من النجوم.

عملت فاطمة عمارة في السينما والمسرح والتليفزيون فى الأدوار المساعدة ولم تقم أبدا بأداء دور البطولة.

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افلام فاطمة عمارة

ومن بين أفلام فاطمة عمارة “العيب “، “هي والرجال” ،” سيد درويش” ،” 3 لصوص” ، “الأرض” ،” أضواء المدينة” ،” أنا وابنتي والحب”، وأخر أفلامه كان فيلم ” بنت اسمها محمود” وكانت أخت الفنان سمير غانم والفيلم من بطولة الفنان محمد رضا والفنانة سهير رمزي والفنان سمير صبري .

من الأعمال المسرحية التي شاركت بها ”مسرحية “حركة ترقيات “و” المفتش العام”،” وأصل وصورة “و”الدبور ”

مسلسلات فاطمة عمارة

وقدمت فاطمة عمارة عدد من المسلسلات منها ” للأزواج فقط” و”الضحية”، و”الرحيل” و”صانع الفوانيس”.

“فاطمة عمارة “اعتزلت الفن عام 1978م بعد مشاركتها فى مسرحية كلام فارغ حيث تزوجت من الإذاعى” عباس متولى” المذيع بصوت أمريكا وهاجرت معه من مصر إلى أمريكا، ولكنها عادت للفن عام 1984 م، لتشارك فى مسلسل أخو البنات مع محمود ياسين ليكون آخر عمل فني لها وصورت بعض حلقات المسلسل في بيتها بأمريكا وبعدها قررت الاعتزال نهائيًا للاستقرار مع أسرتها والاهتمام بهم وبعدت نهائيا عن الأضواء والشهرة ، وهي حاليا مقيمة مع زوجها وأولادها وأحفادها فى ولاية فرجينيا بأمريكا.

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