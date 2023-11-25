أبناء النجوم حديث السوشيال ميديا| محمد رمضان الأحدث.. لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب.. ابنة رانيا يوسف تشعل الشموع داخل الكنيسة

لم يكن ظهور أبناء محمد رمضان بحفل موسم الرياض، هم أخر أبناء النجوم الذين أشعلوا الحديث على السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية، حيث سبقها عدد أخر أبرزهم نانسي ابنة رانيا يوسف، ولينا ابنة أحمد الفيشاوي.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري في التقرير التالي، أبرز أبناء النجوم الذين أشعلوا السوشيال ميديا.

ابناء محمد رمضان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان محمد رمضان أثناء صعود أبنائه له على المسرح في الحفل الأخير.

وظهر رمضان في الفيديو وهو يغني ويصعد له أطفالة للغناء والتصوير معه.

وقبل عدة أشهر، خطفت ابنة محمد رمضان أنظار الجمهور فور ظهورها عبر السوشيال ميديا.

وبدأت حنين محمد رمضان بفرض نفسها على منصات التواصل الاجتماعي بنشرها فيديوهات على تطبيق “تيك توك”، ووجدت من تلك الفيديوهات مدخلا للتواصل مع جمهور والدها وخلق مساحة فنية لها لتكوين جمهور خاص بها.

ولكن الغريب أن ابنة محمد رمضان بعد إثارتها الجدل بأكثر من فيديو تغلق التعليقات على جمهورها، وتترك لهم التفاعل باللايك فقط.

ابناء محمد رمضان

ابنة رانيا يوسف

أثارت نانسي مختار -ابنة الفنانة رانيا يوسف- حالة كبيرة من الجدل، بعد ظهورها النادر من خلال تطبيق تيك توك، عبر حسابها الشخصي.

وظهرت ابنة رانيا يوسف، بـ تاتوهات كثيرة على جسدها بمنطقة الأكتاف والقدم.

نشرت نانسي مختار - ابنة الفنانة رانيا يوسف - عدة صور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها خلال زيارتها لإحدى الكنائس.

ووثقت ابنة رانيا يوسف، قيامها بإشعال الشموع داخل الكنيسة، وهو الأمر الذي حصل على استحسان والدتها ومتابعيها، حيث يحرص عدد من المسلمين على زيارة الكنائس وإشعال الشموع.

ابنة أحمد الفيشاوي

في منتصف شهر سبتمبر، الماضي، ظهرت لينا أحمد الفيشاوي - عبر حسابها الشخصي والجديد عبر تطبيق الصور انستجرام، بعد غياب عام منذ ظهورها مع والدتها هند الحناوي في شهر أكتوبر 2022.

واستخدمت لينا أحمد الفيشاوي، صورة لملف حسابها الشخصي الجديد عبر انستجرام، وظهرت فيه حليقة الرأس (زيرو).

كشفت الدكتورة سلوى عبد الباقي، سر قيام حفيدتها لينا أحمد الفيشاوي، بحلاقة شعرها زيرو خلال الأيام الماضية، بشكل فاجأ جميع محبيها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقالت الدكتورة سلوى عبد الباقي، في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، إن حفيدتها لينا أحمد الفيشاوي، حلقت شعرها زيرو، للتبرع به لمرضى السرطان، مشيرة إلى أنها كانت تظن أن «لينا» سوف تقوم بقصه قليلًا ولكن تفاجأت بأنها حلقته زيرو.

وتابعت، أن لينا تقوم بحلاقة شعرها كل فترة تضامنًا مع مرضى السرطان وللتبرع به، ولكن هذه المرة حلقته بالكامل، موضحة أنها تفاجأت بذلك من أخر مقابلة جمعتهما قبل شهر، حيث سافرت إلى لينا وأمها هند الحناوي، إلى لندن.

كما ردَّت الدكتورة سلوى عبد الباقي، على ما تردد من أنباء حول ارتداء حفيدتها - لينا أحمد الفيشاوي - سلسلة بها صليب، وإثارة الجدل على السوشيال ميديا.

وقالت جدة لينا أحمد الفيشاوي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنه لا صحة لارتداء حفيدتها لـ الصليب لأنها مسلمة أبًا وأمًا، مشيرة إلى أن السوشيال ميديا تفتعل الأزمات والشائعات بين الحين والآخر.

وأضافت جدة لينا أحمد الفيشاوي، أنه يمكن أن تكون حفيدتها ارتدت مفتاح الحياة في رقبتها، وظن البعض أنها ارتدت صليبًا نظرًا لتقارب الشكلين وعدم استطاعة البعض التفرقة بينهما.

وكانت لينا أحمد الفيشاوي، أغلقت حسابها الأول عبر تطبيق انستجرام، قبل عدة سنوات، لكنها ظهرت العام الماضي من خلال حساب والدتها هند الحناوي عبر انستجرام.

ابنة أحمد الفيشاوي

ابنة شريهان

نشرت الفنانة شريهان صورا لابنتها تالية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، تحتفل فيه بعيد ميلادها الـ 14 فى أحدث ظهور لها.

واكتفت شريهان بالتعليق على الصور قائلة: “بحبك”.

بينما تلقت شريهان العديد من التعليقات الإيجابية على الصورة، والتى أكدت وجود تشابه كبير بينها وبين والدتها شريهان.

ابنة شريهان

ابن كريم عبد العزيز

في مفاجأة شهدها العرض الخاص لفيلم كريم عبد العزيز “بيت الروبي”، حضر على نجل كريم عبد العزيز في أول ظهور له.

وحضر العرض الخاص نور اللبنانية وتارا عماد وكريم محمود عبد العزيز وأحمد مراد.