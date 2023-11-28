عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يلتقي وفد مؤسسة روسية للغوص بمناسبة الاحتفال بالعام العشرين لزيارتهم شرم الشيخ

المجموعة الروسية
المجموعة الروسية


استقبل اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ وفد أحد المؤسسات الروسية العاملة في مجال الغوص والتصوير تحت الماء، بمناسبة مرور 20 عاما علي زياراتهم المستمرة لشرم الشيخ كل عام علي مدار تلك الأعوام.

حضر اللقاء الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح، ورئيس الشركة المصرية الجالبة للسياح وحيد توفيق حافظ، ورئيس مؤسسة الغوص الروسية سيرجي كيليو كوف.

وأعرب المحافظ خلال اللقاء عن سعادته باللقاء، املا ان تستمر تلك الزيارات لمدينة شرم الشيخ مع زيادة الأعداد عاما بعد عام، ووعد بالاحتفال باليوبيل الفضي بعد مرور خمسة اعوام اخري لزيارتهم لشرم الشيخ.

من جانبه اعرب رئيس المؤسسة انهم حريصون علي زيارة شرم الشيخ ومقاصدها السياحية الساحرة، وقدم الشكر لمحافظ جنوب سيناء علي مجهوداته المميزة في اظهار المدينة بهذا الجمال مؤكدا انه كل يوم يرى الكثير من أعمال التطوير، وزيادة مناطق ومقاصد الجذب السياحي.

المجموعة الروسية

FB_IMG_1701124975290
FB_IMG_1701124975290
FB_IMG_1701124970146
FB_IMG_1701124970146
FB_IMG_1701124958401
FB_IMG_1701124958401
جنوب سيناء فودة الروسية الغوص شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

بعد انفصالها.. هنا الزاهد من أمام الكعبة: فيه حاجات جميلة مستنياني

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء بعد حصوله على الدكتوراه: العلم أفضل طرق تحقيق الذات

محافظ جنوب سيناء يكرم إحدى الطالبات من ذوي الهمم لتفوقها الدراسي

ترشيحاتنا

وصول حاملة المروحيات الفرنسية "ديكسمود" إلى مصر لتقديم الرعاية الطبية لمصابي غزة

صندوق الإسكان الاجتماعي: تسليم 220 ألف وحدة العام المقبل

أحب الكلام إلى الله.. لا يضرك أذى بعد الإكثار من هذه الكلمات

آخر تطورات العروض الرسمية لـ عمر كمال عبدالواحد

أبرزها «إلقاء مواد صلبة تعيق الصيد».. 4 محظورات قانونية لحماية البحيرات| اعرفها

التأمين الصحي الشامل في مصر.. المرحلة الثانية.. ماذا تتضمن؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من يفوز بصفقة القرن؟.. صراع اتحاد جدة والهلال لضم الفرعون المصري

خرجت بصحة جيدة.. معجزة تنقذ رضيعة فلسطينية من تحت أنقاض غزة.. فيديو

موجودة بالجسم .. مادة طبيعية تسكن الألم والصداع| اعرف كيفية تحفيزها

قمح وشعير وعصير بطيخ..تعرفي على كيفية معرفة نوع الجنين بالطريقة المصرية القديمة

فيديو

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ