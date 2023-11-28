خمسينية تعثر على جثمان زوجها في حالة تعفن داخل المنزل بسوهاج

عثر خمسينية على جثمان زوجها، سائق في بداية الخمسينات من العُمر؛ مُسجاة على الأرض داخل غرفة بالطابق الأرضي بمنزله المكون من طابقين، وكان يرتدي كامل ملابسه، وفي حالة تعفن ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية به، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا من المدعوة "نوال ا.ح.م- 51 سنة- ربة منزل- وتقيم دائرة المركز"، مفاده عثورها على جثمان زوجها المدعو (محمد ي.ع.ي- 53 سنة- سائق- ويقيم بذات الناحية).

مُسجاة على الأرض داخل غرفة بالطابق الأرضي بمنزله المكون من طابقين، وكان يرتدي كامل ملابسه، وفي حالة تعفن ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية به، كما تبين تواجد كافة متعلقاته الشخصية وسلامة النوافذ والأبواب.

وبسؤال نجا عمومته المدعو (محمد ع.م.ع- 65 سنة- مزارع- ويقيمان بذات الناحية)، قرر أن المتوفي يُعاني من مرضي "السكر، والضغط"، وانه من الممكن أن يكون قد سقط مغشيًا عليه ثم فارق الحياة؛ إثر عدم إنقاذه في وقت سريع، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وان سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، كما حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.