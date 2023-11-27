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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يشهد مؤتمر حياة كريمة للتوعية بالقضية الفلسطينية

صدى البلد

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء اليوم، فعاليات المؤتمر الجماهيري الذي نظمته مؤسسة حياة كريمة بسوهاج للتوعية بالقضية الفلسطينية، ودور مصر الداعم للقضية، وتعزيز المشاركة في العمل العام، وذلك بالمسرح الروماني.

وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والعميد أحمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة، وأحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد كمال مدير مؤسسة حياة كريمة بسوهاج.

وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، والدينية، والشخصيات العامة، وأهالي سوهاج من مختلف مراكز المحافظة.

ويأتي المؤتمر في إطار دور مؤسسة حياة كريمة التوعوي واستمرار لجهودها في تقديم كافة أوجه الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق في محنته، وتضمن المؤتمر عدد من الفقرات بدأت بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

ثم فيلم تسجيلي ومحاضرة حول جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية على مر العصور، ثم قدمت فرقة سوهاج للموسيقى العربية مجموعة من الأغاني الوطنية وسط تفاعل من الحاضرين.

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محافظة سوهاج

وفي كلمة مؤسسة حياة كريمة التي ألقاها منسق عام المؤسسة بسوهاج، أكد أن "حياة كريمة" كانت شريكا أساسيا في توفير المساعدات التي تم تقديمها لأهالي غزة، لافتا إلى أن المؤسسة تستهدف عقد مؤتمرات جماهيرية على مستوى محافظات الجمهورية.

وذلك للتأكيد على دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية، ووقوفها شعبًا وقيادة جنبًا إلى جنب مع أهل فلسطين في محنتهم الحالية،  وعلى مر التاريخ منذ بداية القضية الفلسطينية، وصولًا للعدوان الغاشم على قطاع غزة.

وأكدت المؤسسة على أهمية مشاركة المواطنين في العمل العام، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بشكل إيجابي وفعال.

 

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