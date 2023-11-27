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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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تعليم

"صوتك مستقبلك".. رئيس جامعة سوهاج يحث الطلاب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فعاليات الندوة التوعوية التي نظمتها كلية التربية تحت عنوان "صوتك مستقبلك.. انزل شارك"، بهدف رفع الوعي لدى الطلاب بأهمية  المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها واجبًا وطنياً.

وحضر الندوة، الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، والدكتور حسين طه عطا القائم بعمل عميد الكلية، وعدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وذلك بقاعة الدكتور ابراهيم بسيوني بمقر الكلية بالجامعة الجديدة.

ودعا الدكتور حسان النعماني الطلاب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤، وأن يكون لنا دور مهم وإيجابي في صياغة مستقبل وطننا الحبيب، موضحاً ان المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تعد واجباً وطنياً وقومياً، لابد من تأديته لبناء الدولة المصرية، وخاصة في هذا التوقيت، نظراً لما تمر به المنطقة العربية من أحداث وتحديات كبيرة.

وأكد على أهمية الحشد بأعداد كبيرة أمام اللجان الانتخابية لتكون رسالة دعم قوية لوطنا أمام المتربصين في الداخل والخارج.

من جانبه قال الدكتور خالد عمران ان تلك الندوة تعد واحدة من الندوات التوعوية التي تنظمها الجامعة تحت عنوان "انزل شارك صوتك مستقبلك"، لتوعية كافة منسوبيها بكلياتها المختلفة.

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جامعة سوهاج

وحث الطلاب على المشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، داعياً الطلاب الي الحذر من المؤامرات التى تحاك ضد مصر، وعدم الانسياق وراء الشائعات والأكاذيب التي تؤثر علي الروح المعنوية للشباب.

بدوره أوضح الدكتور حسين طه عطا انه حاضر بالندوة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية لتوعية الطلاب حول المشاركة في العملية الانتخابية والعلاقة بين المشاركة السياسية وحب الوطن، وتوضيح مبطلات الصوت الانتخابي وكيفية الاستعلام عن مقار اللجنة الانتخابية، مؤكداً ان الشعوب لا تبني ولا تنهض إلا بسواعد أبنائها المخلصين.

حضر الندوة كلاً من الدكتور عماد صموئيل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالباسط دياب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من اجل مصر وعدد من أعضاء هيئة التدريس وما يزيد من ٣٠٠ طالب وطالبة من الفرق الدراسية المختلفة بكلية التربية.

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