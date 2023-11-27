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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التوصيلات العشوائية تشعل النيران بحوش للماشية في سوهاج

صدى البلد

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على نيران حريق بحوش للماشية مُلحق بمنزل سكني؛ نشب إثر حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية داخل الحوش.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق بحوش للماشية مُلحق بمنزل بناحية الكشح دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین أن نشوب الحريق بحوش ملك المدعوة 'فكرية ع.م.ا' 55 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارتين إطفاء والسيطرة على الحريق واخماده، وأفادت مالكة الحوش بمضمون ما سبق، ورجحت أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائيه داخل الحوش، ونفت الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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