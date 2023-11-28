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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

درجات الحرارة تتراجع والبرودة تشتد.. ماذا سيحدث في طقس الساعات المقبلة؟

حالة الطقس
حالة الطقس

يبحث المواطنون بشكل مستمر عن حالة الطقس، بعد أن شهدت البلاد حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، نظرًا لطبيعة فصل الخريف، فمن المتوقع أن تبدأ حالة عدم الاستقرار في عدد من الأماكن على مستوى الجمهورية.

الأرصاد المصرية تحذر من طقس شديد البرودة ليلا - قناة العالم الاخبارية
حالة الطقس 

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، والتي من المتوقع أن يسودها طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية 

وأوضحت الأرصاد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن حالة الطقس اليوم من المتوقع أن تشهد شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا من 4 إلى 8 صباحاً تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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سقوط أمطار 

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا، على مناطق متفرقة من الصحراء الغربية، وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 

درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري

  • العظمى 22
  • الصغرى 15

درجات الحرارة على السواحل الشمالية

  • العظمى 22
  • الصغرى 14

درجات الحرارة على جنوب سيناء

  • العظمى 25
  • الصغرى 17

درجات الحرارة على شمال الصعيد

  • العظمى 23
  • الصغرى 11

درجات الحرارة على جنوب الصعيد

  • العظمى 27
  • الصغرى 15
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حالة الطقس 

حالة الطقس لمدة 4 أيام 

تشهد حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء 28 نوفمبر إلى الجمعة 1 ديسمبر 2023 شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

مدينة تسجل 4 درجات مئوية 

حذر خبراء الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، إذ نشهد طقسا مائلا للبرودة في أوله، وشديد البرودة في الظهير الصحراوي والمناطق المكشوفة.

ولأول مرة في خريف 2023 تسجل درجات الحرارة في سانت كاترين 4 درجات مئوية ليلا، وتسجل مدينة نخل شمال سيناء 5 درجات مئوية ليلا، فيما تسجل القاهرة 17 مئوية خلال ساعات الليل.

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