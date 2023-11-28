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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ضميرك بيأنبك.. اعدلي بين أبنائك بهذه النصائح

الأبناء
الأبناء

يشعر بعض الوالدين بتانيب الضمير نتيجة لتميز طفل عن الاخر كم أبنائهم فإذا كنت من ضمن هؤلاء نقدم إليك بعض النصائح لعدم التفرقة بين الأخوة وتميز طفل عن الآخر وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

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نصائح للعدل بين الأبناء 

1. المعاملة المتساوية: حاول أن تتعامل بالمساواة مع جميع الأطفال وأن تعطي لهم نفس الفرص والاهتمام. قد تحتاج إلى توفير وقت منفصل مع كل طفل لتعزيز الرابطة الشخصية مع كل منهم على حدة.

2. العدل في التعامل: عندما يحدث صراع أو خلاف بين الأطفال، حاول أن تتدخل بشكل عادل ومتوازن وتستمع إلى جميع الجوانب. تجنب التحيز والتفضيل لأحد الأطفال على حساب الآخر.

3. تشجيع الاحترام والتعاون: علّم الأطفال قيمة الاحترام المتبادل والتعاون. شجعهم على مشاركة الألعاب والموارد والاهتمام ببعضهم البعض. قد تكون هناك فرص للتعاون في المشاريع المنزلية أو الأنشطة الخارجية.

4. التركيز على مهارات واهتمامات فردية: قم بتشجيع كل طفل على تطوير مهاراته ومواهبه الفردية. اكتشف ما يستمتع به كل طفل وقدم لهم الفرصة للتعلم والنمو في هذه المجالات.

5. الحوار والتواصل: كن متاحًا للأطفال واستمع إلى مشاعرهم واحتياجاتهم. قد يكون من المفيد عقد جلسات حوار منتظمة حيث يمكن للأطفال التعبير عن ما يشغلهم ومشاركة أفكارهم ومشاعرهم.

6. الاحتفاء بالاختلافات: شرح للأطفال أن الناس مختلفون ولديهم مواهب وصفات فريدة. قم بتعزيز قبول الاختلافات وتقدير التنوع بين الأفراد.

7. الوقت العائلي: قم بتخصيص وقت للقاءات العائلية والأنشطة المشتركة التي تجمع الأطفال معًا. قد يساهم الوقت الممتع والمشاركة في تعزيز الروابط الأخوية.

تذكر أن كل طفل فرد فريد بطريقته الخاصة، وعليك أن تتعامل معهم بشكل فردي وتقدم لهم الحب والدعم والاحترام ليشعروا جميعًا بالتميز والتقدير.

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