عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال

إيلون ماسك
إيلون ماسك

أكد رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هيرتسوغ، أن لـ إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا ورئيس شركة سبيس إكس، وصاحب منصة إكس "دورًا مهمًا" في الحد من معاداة السامية.

وجاءت تصريحات هيرتسوغ، خلال لقائه بـ ماسك، حيث أشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منصة “إكس” التابعة لـ ماسك، تحمل الكثير من الظواهر القديمة للكراهية ومعاداة السامية.

وزار إيلون ماسك، الكيبوتس (مستوطنة زراعية إسرائيلية) التي تعرضت لهجوم كبير من قبل حماس، وأجرى جولة في غلاف غزة، رفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وعرضوا مقاطع فيديو، على “ماسك”، تظهر هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بلغ عددهم 1200 شخص، و240 رهينة، حسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة.

وشملت زيارة ماسك لإسرائيل، إجراء محادثة مباشرة عبر منصة إكس، حيث اتفق ماسك ونتنياهو على أن القضاء على حماس هو الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام والأمان.

وفي هذا السياق، أشار نتنياهو إلى أنه يجب أن يتم تدمير "النظام السام" بشكل مماثل لما حدث في ألمانيا واليابان خلال الحرب العالمية الثانية.

من جهته، أكد ماسك، على ضرورة هذا الأمر، قائلاً: "لا خيار.. لا خيار".

وتوصل ماسك وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى اتفاق بشأن استخدام خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك".

وجرى اقتراح استخدام هذه التقنية؛ لمساعدة المنظمات الرئيسية في غزة، بعد تعطل الإنترنت وانقطاعه نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية، ومع ذلك، أعربت إسرائيل عن قلقها من أن حماس قد تستغل هذه التقنية.

ووفقًا للاتفاق، سيتم استخدام "ستارلينك" فقط في إسرائيل وغزة، بموافقة الحكومة الإسرائيلية.

ووصف وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كارهي، هذا الاتفاق بأنه "حيوي".

واشتكى إيلون ماسك في زيارته، من توقف شركات عالمية مثل “أبل، وديزني، وآي بي إم، وكومكاست” عن عرض إعلانات على منصة إكس، استجابةً لتحقيقات أجرتها جريدة أمريكية تُدعى "ميديا ماترز فور أمريكا"، والتي أكدت ظهور إعلانات تلك الشركات بجوار منشورات تروج للنازية.

وقال إن إعلانات منصة إكس تُعد مصدر دخل حيوي، ومع ذلك، رفضت الشركة تقرير المجموعة المذكورة، وشككت في أساليب البحث المستخدمة، واستجابةً لذلك، قام ماسك برفع دعوى قضائية تُعرف بـ "دعوى ترمونووكليار" ضد المنظمة.

كما وصفت “ميديا ماترز”، ماسك، بأنه متنمر؛ ردًا على هذه الدعوى.

وتعرض ماسك أيضًا لانتقادات بسبب ترويجه ودعمه للقضية الفلسطينية وحقوق الإنسان الفلسطيني، حيث قام بالرد على منشور على إكس يُشارك نظرية مؤامرة تُتهم زعماء الجاليات اليهودية بتشجيع الكراهية ضد البيض، وصفًا ذلك بـ "الحقيقة الفعلية".

كما تبدو مواقفه مؤيدة لنظرية المؤامرة العنصرية والمعادية للسامية المعروفة بـ "إبادة البيض"، والتي تدّعي أن الشعب اليهودي يُخطّط بشكل منهجي لتشجيع هجرة الأشخاص "غير البيض" إلى الدول الغربية بهدف "القضاء" على العرق الأبيض.

تلقى هذا الأمر استنكارًا واسعًا، وكان البيت الأبيض من بين الجهات التي انتقدت تأييد “ماسك” للمنشور.

وفي رده على هذا الاتهام، نفى ماسك أن منشوره معادٍ للسامية، وأكد أن تعليقاته لا تستهدف جميع الشعب اليهودي وإنما تستهدف مجموعات مثل رابطة مكافحة التشهير (ADL) التي انتقدت المنصة، بالإضافة إلى مجموعات أخرى غير محددة.

إيلون ماسك إسرائيل غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سد النهضة .. وفرة الأمطار تقلل من مخاطر الملء الرابع

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

بعد انفصالها.. هنا الزاهد من أمام الكعبة: فيه حاجات جميلة مستنياني

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

أخرة الفسق والفجور| السجن للبلوجر أم زياد صاحبة الفيديو المشين لطفليها: "فضحت نفسها وعيالها"

وزير التعليم يصدر قرارا عاجلا بشأن الثانوية العامة لتخفيف العبء عن الطلاب

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. كواليس اكتشاف سلالة جديدة من أنفلونزا الخنازير

حظر سلالة XL بولي يهدد 246 كلبا في المملكة المتحدة

تفشي مرض الجهاز التنفسي الشائع في الصين يثير التساؤلات حول أصوله

طالب لجوء يكشف كواليس تعذيبه 5 سنوات في سجون سوريا

العائلة المالكة في أزمة.. الأمير وليام قد يكون الملك الأخير| تفاصيل

ظاهرة نادرة في سماء الوطن العربي.. القمر يقترن بنجم ولد قبل 100 مليون سنة

شروق الأرض.. مشهد مذهل يتجاوز هبوط أبولو 11 التاريخي| اكتشف

جون ترافولتا يتسبب في تأخر عرض فيلم Disney+ الجديد في لندن|تفاصيل

ترشيحاتنا

الاحتلال يفجر منزلا في مخيم دير عمار غرب رام الله

بايدن: تعرض طلاب من أصل فلسطيني لإطلاق نار في ولاية فيرمونت «أرعبني»

ماذا يحصل عند قراءة سورة الإخلاص ليلا؟.. سنة مهجورة للشفاء وبناء قصر في الجنة

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

الكسب غير المشروع يصدر قرارا بضبط وإحضار مالك سلسلة صيدليات رشدي وألفا

ميدو: صن داونز فريق له أسلوب خاص ولا يتأثر بالغيابات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال

نجا بمعجزة.. الشرطة الأمريكية تطلق النار على شاب فلسطيني

من يفوز بصفقة القرن؟.. صراع اتحاد جدة والهلال لضم الفرعون المصري

خرجت بصحة جيدة.. معجزة تنقذ رضيعة فلسطينية من تحت أنقاض غزة.. فيديو

فيديو

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ