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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أديل وتايلور سويفت.. لماذا رفض أشهر المطربين الغناء في تتويج الملك تشارلز

الملك تشارلز وتايلور
الملك تشارلز وتايلور سويفت

بعد مرور ستة أشهر على إقامة حفل التتويج، اتضح أن النجمة العالمية تايلور سويفت رفضت عرضًا لأداء في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث في شهر مايو. 

وفقًا لتقرير نشرته مجلة "يوس ويكلي"، لم تكن سويفت وحدها من رفض هذا العرض، حيث أفاد التقرير بأن عددًا من الموسيقيين المشهورين قد أبدوا رفضهم أيضًا، بما في ذلك هاري ستايلز، وأديل، وإلتون جون.

ومع ذلك، لم يتم الكشف عن الأسباب التي دفعت سويفت وغيرها من الفنانين لرفض هذا العرض الضخم.

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 قد يكون الجدول المزدحم للنجمة الشابة هو أحد العوامل التي أثرت على قرارها، حيث كانت تايلور سويفت في ذلك الوقت تقوم بجولة فنية تحت عنوان "جولات العصور"، وكانت تخطط لإحياء حفلة في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي.

على الرغم من غيابها عن حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، إلا أن المجلة لاحظت تواجد الدوقة ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، في حفلة تايلور سويفت التي أقيمت في الثامن من أغسطس في لوس أنجلوس. يشير ذلك إلى أن حضور ميجان ماركل للحفلة ربما كان بديلاً لحضورها لحفل تتويج الملك.

على الرغم من هذا الرفض الجماعي للعرض، فإن حفل تتويج الملك تشارلز الثالث لم يكن بالضرورة ناقصًا، حيث استمتع الحضور بعروض فنية.

ومع ذلك، فإن قرار العديد من النجوم العالميين بعدم المشاركة في هذا الحدث يجعل من الصعب تنظيم برنامج فني يلبي توقعات الجميع.

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