تزوجا سرا.. أديل تكشف تفاصيل ارتباطها بالوكيل الرياضي ريتش بول

كشفت أديل تفاصيل زواجها السري من الوكيل الرياضي ريتش بول، بعد فترة من الجدل والشائعات حول انتهاء علاقتهما.

تحدثت أديل من قبل عن علاقة الحب التي تعيشها مع ريتش بول، منذ سبتمبر 2021، وقالت إنها لم تقع في الحب بهذه الطريقة من قبل، وأنها مهووسة به.

كانت أديل حاضرة لعرض كوميدي لصديقها آلان كار في لوس أنجلوس، وحينما سأل الجمهور عن من تزوج حديثا، أجابت بحماس أنها عروس جديدة.

وأكد 2 من الجمهور الحاضر للحدث رواية إعلان أديل زواجها من ريتش بول، في حضور 75 شخصا.

ونوهت مصادر مقربة من المغنية العالمية أديل، بأنه تم خطبتها رسميا إلى وكيل اللاعبين ريتش بول، بحسب موقع ديلي ميل في أغسطس الماضي.

وارتدت أديل خاتما ضخما من الألماس في إحدى عروضها بلاس فيجاس، وهو نفس الخاتم الذي كانت ترتديه في حفل توزيع جوائز بريت.

تأتي خطوبة أديل 34 عاما، وريتش بول 41 عاما بعد حوالي عامين من الكشف عن ارتباطهما وظهورهما سويا في عدد من المناسبات الفنية والرياضية.

فازت النجمة أديل، بجائزة آفضل أغنية بوب منفردة وقدم الجائزة لها الممثل ذا روك، وذلك خلال حفل Grammy awards.

حضر عدد من النجوم العالمين Grammy awards، ومن بينهم الرابر ديف إيست وسارة روبنز ونورا جونز وجيمي روبنز ‏وتايلور سويفت، وتايلور هيل ومولي تاتل ومالكولم جمال وارنر ولافيرن كوكس.