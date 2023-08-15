سبب بكاء أديل في حفلها الجديد بلاس فيجاس

لم تتمالك المغنية العالمية أديل عاطفتها في حفلها الأخير بلاس فيجاس، بعدما ساعدت اثنين من معجبيها لإعلان جنس طفلهما المنتظر على خشبة المسرح.

أثناء حفلها الموسيقي في الكولوسيوم بسيزار بالاس، نهاية الأسبوع الماضي، رفع مشجع وزوجته لافتة كتب عليها طلبا للمغنية أديل لإعلان جنس طفلهما.

وقالت أديل التي تبلغ من العمر 35 عاما، في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه لا يسمح لأحد برفع لافتات في حفلاتها في الكولوسيوم، ولكنهما حصلا على استثناء.

واقترب الزوجان من المسرح ورفعا اللافتة حيث أعلنت أديل جنس مولودهما المنتظر، وهو "ولد"، ثم عانقتهما واتمنت لهما السعادة. وقالت أديل وهي تبكي للجمهور، إنها سعيدة من أجلهما، وإنها تشعر بلحظة عاطفية للغاية.

أكدت مصادر مقربة من المغنية العالمية أديل، أنه تم خطبتها رسميا إلى وكيل اللاعبين ريتش بول، ويستعد الثنائي للزواج في الصيف المقبل، بحسب موقع ديلي ميل.

وارتدت أديل خاتما ضخما من الألماس في إحدى عروضها بلاس فيجاس، وهو نفس الخاتم الذي كانت ترتديه في حفل توزيع جوائز بريت.

تأتي خطوبة أديل 34 عاما، وريتش بول 41 عاما بعد حوالي عامين من الكشف عن ارتباطهما وظهورهما سويا في عدد من المناسبات الفنية والرياضية.