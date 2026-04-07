الأمين العام للحزب الشيوعي رئيسا لفيتنام

أفادت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية "في.إن.آيه" بأن الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي تو لام انتخب رئيسا لفيتنام خلال جلسة الجمعية الوطنية.

وذكرت الوكالة أن "الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي الرفيق تو لام انتُخب رئيسًا لجمهورية فيتنام الاشتراكية لولاية تمتد من عام 2026 إلى 2031".

وجرى التصويت على ترشيح رئيس الدولة خلال الجلسة الأولى للجمعية الوطنية الـ16 لجمهورية فيتنام، التي انتخبت في مارس، والتي عقدت في هانوي.

وأدى تو لام اليمين الدستورية للوطن والحزب والشعب الفيتنامي. وبث حفل التنصيب مباشرة على التلفزيون الفيتنامي، وجاء مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية للجمعية الوطنية، والتي حظي فيها تو لام بتأييد كامل.

ويتم انتخاب رئيس الدولة في فيتنام وفقًا للدستور عبر تصويت أعضاء الجمعية الوطنية خلال الجلسة الأولى للدورة الجديدة.