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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منها غسل الوجه| أخطاء نرتكبها جميعا تسبب جفاف البشرة.. تجنبها

جفاف البشرة
جفاف البشرة

جفاف البشرة الشديد يمكن أن يكون مزعجًا ويسبب الشعور بالتوتر والحكة، ومع التغيرات المناخية؛ خاصة فى الشتاء تعاني الكثير من السيدات والفتيات من جفاف البشرة والجلد سواء كانت بشرة دهنية أو مختلطة، وقد يكون نقص المياه هو الذي يجعل بشرة الوجه أكثر جفافاً، ويشعر البعض خاصة بعد الاستحمام أو غسل البشرة بجفاف البشرة لذا نعرض في هذا التقرير أسباب جفاف البشرة وطرق الوقاية وفقاً لموقع Every day health


أسباب جفاف البشرة:


قد يؤدي التعرض المفرط للماء إلى إزالة طبقات الجلد الواقية أو زيوت البشرة الطبيعية مما يؤدي إلى جفاف البشرة.

 

قد يكون استخدام الصابون والمنتجات التي تحتوي على الكحول في شكل جيلينيك أحد اسباب جفاف بشرة الوجه.

الظروف الجوية: تعتبر كل من الشمس والبرودة والهواء الجاف القاسي خاصة في الشتاء أو في الأماكن شديدة الحرارة، أحد اسباب جفاف البشره.

أيضًا الطقس الشتوي القاسي والتلوث الجوي وغيرها من العوامل المتعلقة بالبيئة الجوية المحيطة.
الاستحمام أكثر من مرة في اليوم خاصة بالماء الدافئ إلى الساخن جدًا.

وراثيًا: بعض الناس لديهم نسبة أقل من الدهون في الطبقة الخارجية من البشرة بشكل وراثي.

كما يميل الأشخاص ذوو البشرة الداكنة إلى نوع البشرة الجافة أكثر من غيرهم.

مشاكل هرمونية: مثل سن اليأس عند النساء على سبيل.

العمر: حيث أن مع مرور السنين من الطبيعي أن تصبح البشرة جافة.

قصور الغدة الدرقية أو خمول الغدة الدرقية هي أيضاً من اسباب جفاف البشره.

جفاف البشرة مثل التهاب الجلد والأكزيما والصدفية وغيرها من الأمراض الجلدية.

بعض الأدوية مثل الايزوتريتنون: وهو دواء يستخدم لعلاج حب الشباب الشديد وغالبًا ما يتسبب في جفاف البشرة كأثر جانبي.

بسبب الإفراط في إستخدام فيتامين أ واستهلاكه اليومي .

ضربة الشمس.

 

الوقاية من جفاف البشرة :
 

جفاف البشرة الشديد يمكن أن يكون مزعجًا ويسبب الشعور بالتوتر والحكة. هنا بعض الخطوات والتوجيهات التي يمكن أن تساعدك في علاج جفاف الوجه الشديد:


شرب الماء
الحرص على شرب الماء ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا لمساعدة بشرتك على البقاء مرطبة  ومساعدتك على علاج جفاف الوجه.

غسول وجه:

استخدم منظفًا يتناسب مع نوع بشرتك واستخدم منظفًا خفيفًا لا يزيل الزيوت الطبيعية من بشرتك.


الترطيب:

استخدم كريمات ترطيب غنية بالمكونات الطبيعية مثل الشيا أو الكاكاو. بالإضافة الى استخدم الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت الأرغان لترطيب البشرة بشكل عميق ومساعدتك في علاج جفاف البشره.

الحماية من الشمس:

استخدم كريما واقيا من الشمس يوميًا لحماية بشرتك من الشمس، فهو أمر ضروري لمنع جفافها وتلفها.


ماسكات طبيعية:

حاول استخدام أقنعة ماسكات طبيعية في المنزل مثل قناع العسل والأفوكادو مرة في الأسبوع لتغذية البشرة.


تجنب المواد الكيميائية على البشرة:

تجنب منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على مواد كيميائية قد  تضر وتجفف بشرتك أكثر.


التغذية:
احرص على تناول نظام غذائي متوازن يغذي بشرتك من الداخل ويساعدك في علاج جفاف بشرة الوجه.


عدم الاستحمام بالماء الساخن:

الاستحمام بماء ساخن لفترات طويلة يمكن أن يزيل الزيوت الطبيعية من البشرة، مما يسبب جفافًا.

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