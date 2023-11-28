بـ98 شجرة كريسماس.. البيت الأبيض يستعد للاحتفال بعيد الميلاد 2023| صور

يستعد البيت الأبيض للاحتفال بعيد الميلاد من خلال التجهيزات التي تتم على قدم وساق. وقد كشفت السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن النقاب عن ديكورات احتفال البيت الأبيض بعيد الميلاد لهذا العام، والتي صممت لإثارة الدهشة والبهجة.

وتتضمن الديكورات 98 شجرة كريسماس مزينة بالأنوار الساطعة وتحيط بالشجرة الرسمية التي يبلغ طولها 18 قدمًا (5.6 متر)، وتعرض في الغرفة الزرقاء. هذا بالإضافة إلى قطار متحرك والعديد من الديكورات المبهجة الأخرى، وفقًا لما ورد على موقع BBC الإخباري.

شعور الطفولة

وتهدف الديكورات في البيت الأبيض هذا العام إلى دعوة الجميع لاحتضان شعور الطفولة الداخلي. ويتميز عيد الميلاد في البيت الأبيض بأنه أحد التقاليد العريقة التي تشتهر بها أفراد العائلة الأولى بأمريكا وعشرات الآلاف من الضيوف الذين يزورون القصر في موسم الأعياد.

وللسيدة الأمريكية الأولى الدور المحوري في الاستعداد لعيد الميلاد، كما أنها المسئولة عن اختيار الفكرة والديكورات والزينة وغيرها.

وفقًا لجمعية البيت الأبيض التاريخية، كانت تحتفل العائلات الأولى في الفترة قبل القرن العشرين بعيد الميلاد من خلال تزيينه بشكل متواضع بالخضروات. كما أن الاحتفال كان يقتصر على العائلة والأصدقاء.

أما الآن، يستقبل البيت الأبيض ما يصل إلى 50 ألف زائر خلال موسم الأعياد وفقًا لما صرحت به منسقة الزهور السابقة بالبيت الأبيض.