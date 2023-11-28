عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بـ98 شجرة كريسماس.. البيت الأبيض يستعد للاحتفال بعيد الميلاد 2023| صور

يستعد البيت الأبيض للاحتفال بعيد الميلاد من خلال التجهيزات التي تتم على قدم وساق. وقد كشفت السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن النقاب عن ديكورات احتفال البيت الأبيض بعيد الميلاد لهذا العام، والتي صممت لإثارة الدهشة والبهجة.

وتتضمن الديكورات 98 شجرة كريسماس مزينة بالأنوار الساطعة وتحيط بالشجرة الرسمية التي يبلغ طولها 18 قدمًا (5.6 متر)، وتعرض في الغرفة الزرقاء. هذا بالإضافة إلى قطار متحرك والعديد من الديكورات المبهجة الأخرى، وفقًا لما ورد على موقع BBC الإخباري.

شعور الطفولة

 

وتهدف الديكورات في البيت الأبيض هذا العام إلى دعوة الجميع لاحتضان شعور الطفولة الداخلي. ويتميز عيد الميلاد في البيت الأبيض بأنه أحد التقاليد العريقة التي تشتهر بها أفراد العائلة الأولى بأمريكا وعشرات الآلاف من الضيوف الذين يزورون القصر في موسم الأعياد.

وللسيدة الأمريكية الأولى الدور المحوري في الاستعداد لعيد الميلاد، كما أنها المسئولة عن اختيار الفكرة والديكورات والزينة وغيرها. 

وفقًا لجمعية البيت الأبيض التاريخية، كانت تحتفل العائلات الأولى في الفترة قبل القرن العشرين بعيد الميلاد من خلال تزيينه بشكل متواضع بالخضروات. كما أن الاحتفال كان يقتصر على العائلة والأصدقاء. 

أما الآن، يستقبل البيت الأبيض ما يصل إلى 50 ألف زائر خلال موسم الأعياد وفقًا لما صرحت به منسقة الزهور السابقة بالبيت الأبيض.

البيت الأبيض عيد الميلاد شجرة كريسماس أمريكا جيل بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

صحف عبرية تكشف عن أكبر هروب لجنود احتياط من الخدمة

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

اشتري بأقل مصنعية| فرصة لاقتناء الذهب بأفضل الأسعار.. متاح في هذه الأماكن

نيدفيد.. مودرن فيوتشر يحسم شروط انتقال عمر كمال للأهلي

موضوعات متعلقة

أستراليا تحظر واردات السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد بسبب الأطفال| تفاصيل

الهند| طرق جديدة لإنقاذ 41 عاملا حوصروا منذ 14 يوما في نفق منهار.. صور

كيف تناولت مواقع التواصل الاجتماعي الحرب بين غزة وإسرائيل ومع من تعاطفت؟

اعتقال 109 أشخاص بأكبر ميناء فحم في العالم.. والسبب مفاجئ

ثعبان يدخل مخيم متسابق ببرنامج (أنا أحد المشاهير) .. والنتيجة غير متوقعة!

مغنية راب مغربية تعاني من مرض نفسي.. وهذا رد فعلها| تفاصيل

«جوهونا بوري» مجوهرات هندية صالحة للأكل.. تعرف عليها| صور

مصرع فتاة إيطالية على يد حبيبها.. ورد قوي من نساء البلاد

ترشيحاتنا

إسرائيل فوق الحساب.. التليجراف: الحرب على غزة كشفت وهم حقوق الإنسان

جمعت 3.2 مليار دولار.. قفزة في شركات التكنولوجيا المالية بمصر وهذه حكايتها

أمريكا ترسل 3 طائرات إلى مصر محملة بمساعدات لقطاع غزة

يواجهون أحلك الفصول في تاريخهم.. جوتيريش ينتفض مجددًا من أجل الفلسطينيين

أحمد عيسى: 13 مليون دولار تكلفة مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية IMCT

الفصائل الفلسطينية: نقدر الدورين المصري والقطري وندعو لوقف الحرب الوحشية على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ98 شجرة كريسماس.. البيت الأبيض يستعد للاحتفال بعيد الميلاد 2023| صور

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

بسبب رسوم مسيئة للنبي.. 6 طلاب فرنسيين متهمون بالتواطؤ في جريمة ضد مدرس

درجات الحرارة تتراجع والبرودة تشتد.. ماذا سيحدث في طقس الساعات المقبلة؟

فيديو

تخصص اداب.. القصة الكاملة لسقوط إنجي حمادة رفيقة فيديو كروان مشاكل/فيديوجراف

هجوم شرس على فنان شهير بسبب تقليد ليدى جاجا.. فيديو

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

تطير فيها 16 عصفورة .. عصام الشوالي يثير غضب الزملكاوية بسبب شيكابالا/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ