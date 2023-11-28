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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

زوج مذيعة شهيرة تسبب في وفاة مدير بنك.. عقوبة رادعة بانتظاره

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة الابتدائية، بعد قليل، جلسة النطق بالحكم على استئناف زوج المذيعة أميرة شنب ومديرة منزلها على حكم حبس الأول لمدة 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، للنطق بالحكم.

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الحكم في استئناف زوج الإعلامية أميرة شنب
 

وقضت محكمة جنح الشيخ زايد، بالحبس 3 سنوات على زوج الإعلامية أميرة شنب، في واقعة وفاة مدير بنك نتيجة تعرضه للعقر من كلبهم بمدينة الشيخ زايد في القضية رقم 719 لسنة 2023.

واستمعت المحكمة لأقوال زوجة المجني عليه، والتي شهدت نقل زوجها يوم الحادث عقب وقوعه إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد، حيث أجريت له إسعافات أولية نُقل على إثرها إلى مستشفى عام آخر، حيث تلقى جرعة واحدة من مصل تطعيم عقر الكلب، ثم نُقل إلى مستشفى آخر لإجراء العمليات الجراحية اللازمة له، وتلقى الجرعة الثانية من المصل، وخلال البدء في إجراءات التدخلات الجراحية بالمستشفى الأخير، وتلقيه المخدر تمهيدًا لها، توقفت عضلة قلبه عن العمل، وفقد المجني عليه وعيه، حيث قدمت الشاهدة سندًا لذلك تقريرًا طبيًّا ثابتًا فيه تفصيلات حالة المتوفى الطبية.

وأصدرت المحكمة، في القضية رقم 719 لسنة 2023 جنح قسم ثان الشيخ زايد الجزئية،  حيثيات الحكم على زوج الإعلامية أميرة شنب، والمتهم في واقعة وفاة مدير بنك بالشيخ زايد، والتي انعقدت الجلسات فيها بسراي المحكمة وصدر الحكم الاثنين الموافق 23 أكتوبر 2023، بالحبس 3 سنوات للمتهم.

 زوج الإعلامية أميرة شنب

 

وأكدت زوجة المجني عليه، في أقوالها تعرض زوجها محمد محب حسن الماوي للإصابة بعقر كلب من نوع بيتبول والمملوك لجاره المتهم م. ي، كان ذلك في ذات العقار محل إقامتهم بمجمع سكني بمدينة الشيخ زايد، مما أسفر عن إصابات بالغة ودخوله في غيبوبة تامة.

 

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