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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم 142 كشكا للأسر الأولى بالرعاية ولذوي الهمم بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شاركت جمعية الأورمان مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر فى تسليم عدد (142) كشك للأسر الأولى بالرعاية ولذوى الهمم بقرى ونجوع محافظة الأقصر، وذلك من بداية عملها وحتى الآن .

وأكد   محمد حسين بغدادى، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالأقصر، أن تسليم الأكشاك عمل على تحسين حياة مئات الأسر بالأقصر وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما غير من وجه الاقتصاد المصري.

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منوها إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

من جانبه أشاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بالتعاون الوثيق مع محافظة الأقصر التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر الحاحًا وتاثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

موضحًا أنه تم التوزيع على الشباب الغير قادر ومعدومى الدخل من  أبناء المحافظة والمراكز المختلفة، مضيفاً أن ما تقوم به جمعية الأورمان هو نوع من أنواع التكافل والتعاون بين كافة فئات المجتمع خاصة غير القادرين، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.

والجدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة الأقصر تقوم بإجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للاطفال غير القادرين وتقديم الاطراف الصناعية وزواج الفتيات اليتيمات واقامة معارض الملابس المجانية .

الأقصر أسر الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعي المجتمع المدني جمعية الاورمان ذوى الهمم قرى ونجوع وزراة التضامن الاجتماعي

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