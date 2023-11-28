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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو مسافر الحج.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل

الحج
الحج

يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة خطوات استخراج  جواز سفر مستعجل أون لاين، خاصة فى حالة السفر المفاجئ أو التحضير للسفر من أجل الحج، وعليه وفرت الحكومة إمكانية استخراج جواز سفر مستعجل خلال 48 ساعة.

خطوات استخراج جواز سفر مستعجل أون لاين


وتوفر الحكومة الوقت والجهد علي المواطنين من خلال إمكانية استخراج  جواز سفر مستعجل أون لاين وذلك عبر بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي تتضمن مايلي :- 

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- يتم الدخول لموقع وزارة الداخلية أون لاين

- يليها الضغط علي دليل الخدمات الحكومية ثم يختار الهجرة والجنسية

- فى هذه الخطوة سيتم  تحويلك للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

- وفى هذه الخطوة يقوم المواطن الراغب فى استخراج جواز سفر القيام بإنشاء حساب جديد أو الدخول على حسابك إذا قمت بإنشائه سابقًا.

- ثم سيطلب منك فى هذه الخطوة القيام بملء البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكتروني.

- سيطلب منك فى هذه الخطوة تقديم الأوراق المطلوبة كما هو موضح أدناه.

-  سداد رسوم الخدمة الإلكترونية عن طريق الدفع أونلاين.

- يتم تحديد ميعاد استلام جواز السفر بناء على نوع الطلب المقدم.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر مستعجل


وهناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل الحصول على جواز سفر مستعجل وتتضمن مايلي:-

- يلزم  تقديم بطاقة رقم قومي سارية لمن بلغ سن 16 عاماً.

- كما تتضمن الأوراق المطلوبة أيضا لاستخراج جواز سفر مستعجل شهادة الميلاد لمن هم أقل من 16 عاماً، الذين لم يتم إصدار بطاقة رقم قومي لهم بعد.

- كما يقوم المواطن الراغب فى الحصول على جواز سفر بتقديم أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة إذا كان غير مثبت في بطاقة الرقم القومي.

- كما تشمل المستندات عدد 3 صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 6x4.

-وبالنسبة  للطلبة والطالبات: يتم تقديم شهادة القيد الدراسي في المرحلة التعليمية المقيد بها.

- وفيما يخص الذكور: شهادة الجيش والموقف من التجنيد + 2 صورة.

- بالنسبة المستندات المطلوبة للإناث: قسيمة زواج + 2 صورة من أجل إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

- أما الأطفال يتم تقديم اصل بطاقة الرقم القومي للأب + 2 صورة.

مدة الحصول علي جواز السفر مستعجل

- يستغرق استخراج  جواز السفر المستعجل 48 ساعة

- ويستخرج في نفس اليوم في حالة الطلب الفوري.

- يستغرق ما بين 7: 15 يوماً فى حالة الطلب العادي كحد أقصى لاستلام الجواز.

رسوم  استخراج جواز سفر مستعجل


وهناك رسوم يقوم المواطن بدفعها من أجل استخراج جواز سفر علي حسب النوع

- حيث تبلغ تكلف  استخراج جواز سفر مستعجل 550 جنيهاً

- فيما تبلغ  1000 جنيهاً  تكاليف استخراج جواز السفر الفوري.

- كما يتم إضافة 300 جنيهاً مصرياً مقابل التأمين الإجباري، سواء في حالة المستعجل أو الفوري.

- ويتم إضافة  400 جنيهاً مصرياً إذا كان المتقدم لا يحمل مؤهلاً دراسياً عالياً.

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صلاحية جواز السفر

وتكون مدة صلاحية جواز السفر  7 سنوات من تاريخ الاستخراج أو التجديد وعند انتهاء الصلاحية يتم تجديد الجواز.

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