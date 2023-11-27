لو ابنك مسافر معاك الحج.. خطوات استخراج جواز سفر للأطفال

يعتبر جواز السفر من المستندات الهامة اللازمة عند السفر وخصوصا إذا كان الأبناء يرافقون الوالدين أثناء رحلتهم للعمل أو التنزه خارج البلاد أو لقضاء مناسك الحج والعمرة.

ويحتاج جواز السفر فقط لمجموعة من الأوراق والمستندات التي يتم تقديمها لاستخراج جواز السفر خاصة فى تلك الفترة حيث يحتاج إليه المسافرون لأداء العمرة أو من يستعد للسفر لأداء الحج.

يستعرض صدى البلد خطوات استخراج جواز سفر الأطفال 2023

الأوراق المطلوبة لـ استخراج جواز سفر الأطفال 2023

1- صورة بطاقة الرقم القومي سارية الخاصة بالأب مع الاطلاع على الأصل.

2-- أصل وصورة شهادة الميلاد الطفل الراغب في السفر.

3- صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء 4×6.

خطوات استخراج جواز سفر للأطفال 2023

-الخطوة الأولى: يتوجه الأب أو من ينوب عنه إلى الموظف المخصص ويسحب استمارة نموذج رقم 29 الخاصة بـ الجواز السفر المميكن وهي تصرف مجانا.

الخطوة الثانية: كتابة البيانات المطلوبة في الاستمارة الخاصة بولي الأمر والطفل.

الخطوة الثالثة: كتابة ولي الأمر إقرارًا بوجود طفل داخل مصر.

الخطوة الرابعة: التوجه إلى الموظف المختص لمراجعة الأوراق ولصق الصور.

الخطوة الرابعة: تسديد الرسوم المطلوبة لـ استخراج جواز سفر والحصول على الإيصال.

الخطوة الخامس: استلام الأب جواز السفر الطفل في اليوم الثاني من تقديم المستندات.

وفي سياق مواز، يهتم الكثير بمعرفة تفاصيل استخراج جواز سفر للزوجة والأرملة .

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر للزوجة 2023

1- بطاقة الرقم القومي، مثبت بها الحالة الاجتماعية.

2- تقديم 3 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4×6.

3- المؤهل الدراسي ومثبت بالرقم القومي.

4- تقديم مستند إثبات الحالة الاجتماعية، ووثيقة الزواج.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز سفر للمطلقة 2023

1- بطاقة الرقم القومي، مثبت بها الحالة الاجتماعية.

2- تقديم 3 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4×6.

3- المؤهل الدراسي ومثبت بالرقم القومي.

4- تقديم مستند إثبات الطلاق.

الأوراق المطلوبة لـ استخراج جواز سفر لأرملة 2023

5- بطاقة الرقم القومي، مثبت بها الحالة الاجتماعية.

6- تقديم 3 شخصية خلفية بيضاء مقاس 4×6.

7- المؤهل الدراسي ومثبت بالرقم القومي.

8- أن يكون مكتوبًا في البطاقة أرملة.

- يجب على المواطن الراغب فى استخراج جواز السفر إحضار بطاقة الرقم القومى سارية المفعول.

- يتم تقديم بطاقة الرقم القومى، اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفى بشهادة الميلاد المميكنة.

- تتضمن المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر تقديم 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6.

- وبالنسبة للذكور يتم تقديم مستند التجنيد

- تقديم المؤهل الدراسى فى حالة عدم ثبوته بالبطاقة.

- يتم دفع رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة.

- تشمل المستندات التى يجب ارفاق عند التسجيل عبر الانترنت شهادة مؤهل دراسى حال عدم ثبوتها فى البطاقة، ليتم إثباتها فى الجواز أو شهادة قيد من الكلية للطلاب

- يلزم ارفاق وثيقة زواج + صورة منها (للإناث) حال إثبات اسم الزوج فى جواز السفر وذلك ضمن المستندات المطلوبة من أجل الحصول على جواز السفر

خطوات استخرج جواز السفر المستعجل

وتوفر الحكومة للمواطن إمكانية استخراج جواز السفر المستعجل والذي يتم تسليمه بعد 24 ساعة فقط ، حيث أن يلزم فقط على المواطن الذهاب إلى مكتب الجوازات التابع له بالمستندات السابق ذكرها.

ثم يقوم المواطن الراغب فى استخراج جواز السفر المستعجل بشراء نموذج 29 مميكن ويتم ملئ كافة البيانات المطلوبة به وتقديم النموذج إلى الموظف وإضافة الصور الشخصية ودفع الرسوم المطلوبة وبعدها يتم استلام جواز السفر خلال 24 ساعة.

وتفرض رسوم على استخراج جواز السفر لأول مرة والتى تقدر ب 500 جنيه إذا كان المواطن يحمل مؤهلا دراسيا، حيث يلزم استخراجه من مصلحة الجوازات التابع لها محل إقامة المواطن.

استخراج جواز سفر أون لاين أول مرة

الإدارة العامة للجوازات دشنت موقعًا إلكترونيًّا لـ استخراج جواز السفر بدون مجهود وبالخطوات التالية:

1- الدخول إلى موقع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابع لوزارة الداخلية هنــــا

2- إنشاء حساب وكلمة سر جديدة، ثم تسجيل البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر

3- إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم للطلب وصورة البطاقة الشخصية.

4- إدخال 4 صور شخصية 4×6 حديثة تكون بخلفية بيضاء.

5- للذكور فقط تقديم الشهادة العسكرية لإثبات الموقف من التجنيد.

6- تقديم شهادة مؤهل دراسي حال عدم إثباتها في البطاقة الشخصية أو إثبات قيد من الجامعة إذا كان المتقدم طالبًا.

7-تقديم صورة لوثيقة الزواج إذا كان مقدم الطلب سيدة.

8- تسجيل الرسوم المطلوبة إلكترونيًا عبر حساب أحد البنوك.

9- معرفة ميعاد استلام جواز السفر.

رسوم استخراج جواز السفة 2023

تقدر رسوم جواز السفر بـ500 جنيه، في حالة إذا كان المتقدم لا يحمل مؤهلًا دراسيًّا يدفع مبلغ 400 جنيه بضمان اجتماعي، طبقًا لما أكدته وزارة الداخلية،.. يذكر أن جواز السفر يكون صالحًا لمدة 7 سنوات من تاريخ الإصدار، ويكون صالحًا للسفر لجميع دول العالم.