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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أوراق استخراج جواز السفر 2023.. تعرف عليها

جواز السفر 2023
جواز السفر 2023

جواز السفر هو وثيقة السفر الرسمية والتي يتم استخراجها من الدولة التي يتبعها المواطن، حيث يعبر عن هوية حامله والدولة التابع إليها، ويسمح لحامله بالدخول والخروج من دولة إلى أخرى، حيث يعد أحد المستندات الهامة التي يحتاجها المواطنين الباحثين عن السفر.

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ويمكن للمواطن استخراج جواز السفر أو تجديد جواز السفر 2023، بطرق سهلة وبسيطة، من خلال القيام ببعض الخطوات السهلة والبسيطة، وذلك من خلال بوابة موقع الإدارة العامة للجوازات والهجرة التابعة لوزارة الداخلية، والتي تتيح الخدمات المتعلقة بالجوازات والهجرة.

اوراق استخراج جواز سفر

وتتضمن الأوراق المطلوبة لـ استخراج جواز سفر 2023، مجموعة من المستندات الهامة المطلوبة لاستخراج جواز السفر، ومن بينها بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد وكذلك أصل شهادة المؤهل الدراسي، وشهادة الجيش بالنسبة للذكور، وقسيمة الزواج للسيدات المتزوجة، حيث يجب تقديم الأوراق التالية لـ استخراج جواز سفر.

  1. - بطاقة رقم قومي سارية
  2. - شهادة ميلاد لمن هم دون الـ 16 عاما
  3. - أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة
  4. - 3 صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء حديثة
  5. - شهادة القيد الدراسي في المرحلة التعليمية بالنسبة للطلاب
  6. - شهادة الجيش والموقف من التجنيد + 2 صورة للذكور
  7. - قسيمة الزواج + 2 صورة لإثبات إسم الزوج بالنسبة للسيدات المتزوجة
  8. - أصل بطاقة الرقم القومي للأب + 2 صورة بالنسبة للأطفال

خطوات استخراج جواز سفر مميكن 2023

  1. - الذهاب إلى قسم الجوازات المختص حسب محل الإقامة
  2. - كتابة البيانات بخط مقدم الطلب وسحب نموذج 29 جوازات
  3. - تقديم اوراق استخراج جواز السفر المطلوبة
  4. - دفه رسوم استخراج جواز السفر 2023
  5. - استلام الإيصال لإستلام جواز السفر به

ومن جانبها تقدم الإدارة العامة للجوازات والهجرة بوزارة الداخلية، إجراءات عديدة للتسهيل على المواطنين الراغبين في استخراج جواز السفر، والحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بمات يتماشى مع حقوق الإنسان، وكذلك رصد الحالات الإنسانية والتي تحتاج إلى مأموريات في المنازل لاستخراج جواز السفر.

وتقدم وزارة الداخلية خدمات استخراج جواز السفر 2023 سواء العادي أو المستعجل، وذلك من خلال الإدارة العامة للجوازات والهجرة في العباسية، حيث من الممكن استخراج جواز السفر في خلال ساعات قليلة من الإدارة.

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