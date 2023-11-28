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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحت شعار «اطمن .. انتخب»

وفد التنسيقية يشارك في مؤتمر «الأحرار الدستوريين» بالإسكندرية لدعم السيسي

وفد التنسيقية بمؤتمر
وفد التنسيقية بمؤتمر «الأحرار الدستوريين» بالأسكندرية

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب الأحرار الدستوريين بالإسكندرية، تحت شعار «اطمن.. انتخب»، وسط حضور حاشد، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لفترة انتخابية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات.


وأكدت النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن التنسيقية تقف على مسافة واحدة من الـ ٤ مرشحين للرئاسة، مضيفة أن توجه التنسيقية بشكل عام نظرًا لاختلاف الأيديولوجيات السياسية المشاركة بها، هو الحث على المشاركة، وممارسة المواطنين لحقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.


وأشارت إلى أنها بصفتها عضو مجلس نواب تدعو جموع المواطنين في الإسكندرية لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، من أجل استكمال توفير حياة كريمة لكل مواطن ومن أجل استكمال الجمهورية الجديدة وتحقيق الأمن والإستقرار. 


ضم وفد التنسيقية، النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، محمد غنيم، عبد الغني فرج، حبيبة حمودة، هند رحومة، شيماء عبد الرسول، أعضاء التنسيقية.


كما شارك في المؤتمر، كلًا من النائبة هدي عمار، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، صابرين حجازي، أمين بدر، مدحت علم الدين، محمد الصوفى، أعضاء التنسيقية عن حزب الأحرار الدستوريين.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حزب الأحرار الدستوريين عبد الفتاح السيسي الانجازات رشا فايز كليب

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