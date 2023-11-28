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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جوائز بـ 33 مليون ريال.. السعودية تطلق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

صقر
صقر

تشهد الدول العربية مشاركات في موسم صيد الصقور والطيور البرية وسط اهتمام كبير خاصة في البلدان الخليجية التي تعتبرها هواية ورياضة توارثوها من الاجداد ويسعون للحفاظ عليها كجزء من التراث. 

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وتشهد المملكة العربية السعودية اليوم، الثلاثاء، انطلاق فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للصقور 2023، وسط مشاركة نُخبة من مُلاك الصقور في المملكة والخليج وأنحاء العالم، وذلك بمقر نادي الصقور السعودي في ملهم شمال مدينة الرياض.

وأكد وليد الطويل المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي، أن المهرجان الذي يستمر حتى 14 ديسمبر المقبل، ويتضمن أكبر مسابقة للصقور على مستوى العالم، يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة وسعيها للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمملكة.

وكشف الطويل أن نادي الصقور السعودي يعمل بشكل متواصل من أجل الارتقاء بفعالياته المختلفة، حيث يشهد كل عام مزيداً من التطوير والدعم للصقارين، مشيراً إلى أن إجمالي جوائز الفائزين بمهرجان الملك عبد العزيز للصقور 2023، تتجاوز 33.6 مليون ريال، للفائزين بمسابقتي الملواح والمزاين، من السعوديين والدوليين.

وأوضح أنه تم استحداث عدد من الأشواط في مسابقة الملواح، إضافة إلى تتويج عدد أكبر من الفائزين في أشواطه، تحفيزاً للصقارين على المشاركة والتنافس للظفر بلقب الأشواط، التي تحمل اسم «كأس الملك عبد العزيز» في كل فئة، وأشواط «سيف الملك» التي تجمع النخبة.


نادي الصقور ذكر أنه رفع عدد الجوائز بمسابقة الملواح إلى 20 فائزاً (مهرجان الصقور)
وبين أن نادي الصقور السعودي رفع عدد المراكز التي تُمنح لها الجوائز في شوط الإنتاج المحلي بمسابقة الملواح إلى 20 فائزاً، بعد أن كانت تُمنح للفائزين في المراكز الخمسة الأولى، وإضافة شوط للصقور (المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور) في المسابقة ذاتها، ومنح جوائز للمراكز العشرة الأولى في أشواط مسابقة الملواح المخصصة للدوليين، عوضاً عن المراكز الثلاثة الأولى، إلى جانب إضافة شوط في مسابقة المزاين لفئة «جير بيور قرناس» مخصص للسعوديين.

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