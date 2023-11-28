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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من غير مجهود.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور أونلاين

مخالفات المرور
مخالفات المرور

تسعي الدولة إلي تقديم خدماتها للمواطنين بكل سهولة ويسر عبر الانترنت حيث يمكن للمواطن الراغب فى الاستعلام عن مخالفات المرور الحصول علي الخدمة إلكترونيا .

الاستعلام عن مخالفات المرور

ويمكن عبر خطوات بسيطة، الاستعلام عن مخالفات المرور عبر منصة مصر الرقمية أو موقع النيابة العامة ويمكن من خلال البوابة ايضا تسديد مخالفات المرور أو التظلم عليها.

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خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور

تتيح النيابة العامة إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور أونلاين، دون الحاجة إلى زيارة إدارة المرور، وذلك من خلال إدخال رقم لوحة السيارة على موقع النيابة العامة الإلكتروني.


وهناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل الاستعلام عن مخالفات المرور وذلك عبر موقع النيابة العامة، وتتضمن مايلي:- 


- تبدأ أولي خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالدخول على موقع النيابة العامة.

- فى هذه الخطوة يتم الضغط على أيقونة خدمات نيابات المرور.

- وتشمل الخطوة التالية الضغط على ايقونة الأستعلام عن مخالفات المرور.

- يقوم المواطن الراغب فى الاستعلام عن مخالفات المرور باختيار نوع المخالفات ما بين (رخص القيادة - رخص المركبات).

- فى هذه الخطوة يتم كتابة البيانات الخاصة بالرخصة.

- ثم يتم إدخال رقم الرخصة والمحافظة التابعة لها رخصة السيارة

- يتم تحديد نوع الترخيص.

- فى هذه الخطوة الضغط على أيقونة إجمالي المخالفات ثم تظهر بيانات المخالفات.

غرامات مخالفات رخصة القيادة


وتشمل الغرامات التي يلزم علي المواطنين سدادها والخاصة بمخالفات المرور مايلي :-

- غرامة انتهاء رخصة القيادة تتراوح بين 1000 و2000 جنيه.

-  غرامة السير دون رخصة سيارة تتراوح بين 1000 و3000 جنيه.

- غرامة  السير دون رخصة قيادة تتراوح بين 1000 و2000 جنيه.


طريقة دفع قيمة المخالفات المرورية

- أولا يقوم المواطن الراغب فى سداد قيمة المخالفة بالدخول إلي موقع النيابة العامة وتحديد نوع رخص المركبات.

- يتم إدخال بيانات لوحة السيارة بالأرقام أو الحروف.

-  يتم كتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم.

- كتابة رقم الهاتف المحمول.

-  طباعة إيصال الدفع بعد قبول العملية.

التظلم على مخالفات المرور الكترونيا

وتتيح بوابة مصر الرقمية إمكانية التظلم على مخالفات المرور إلكترونيا للراغبين فى الحصول على الخدمة .

- تبدأ أولي الخطوات بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية

- ثم يتم اختيار أيقونة خدمات المرورية ثم الضغط على مركباتي.

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من البيت.. خطوات التعرف على مخالفات المرور 2023

- يقوم المواطن بعدها باختيار تظلم على مخالفات رخص مركبات

- يتم إدخال بعض البيانات مثل رقم الهاتف وأيضا كلمة المرور

- يتم بعدها كتابة بيانات الرخصة وبيانات تقديم طلب التظلم حتى يتم تصحيح الوضع إذا كان هناك خطأ في المخالفة.

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