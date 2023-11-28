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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب جامعي دهسته سيارة طائشة بالقليوبية

المجني عليه
المجني عليه

لقى الطالب محمد معتز 18 عاما، طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية مصرعه اثر دهس سيارة طائشة له اثناء ذاهبة للتمرين بقرية صنافير التابعة لمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمستشفى قليوب العام ثم تم نقله لمستشفى الحسين حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، بمصرع الطالب محمد معتز طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بمحافظة القليوبية، اثر دهس سيارة طائشة له اثناء ذهابه للتمرين. 
 

وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع الطالب إثر عدة إصابات بالغة بالجسد وكسر بالجمجمة أودت بحياته بعد تحويله من مستشفى قليوب العام لمستشفى الحسين. 
 

وحرر محضر بالواقعة والقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

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