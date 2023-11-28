نائب بالبحر الأحمر يشدد على أهمية دعم الرئيس السيسي لضمان أمن واستقرار مصر

أكد النائب سيد قاسم، عضو مجلس النواب عن البحر الأحمر، أهمية توحيد الجهود والالتفاف حول الرئيس عبدالفتاح السيسى للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وجاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظم في الصالة المغطاة بمدينة الغردقة لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.

وأشار النائب قاسم إلى أن الوضع الراهن في المنطقة، والصراعات المستمرة في المنطقة المحيطة بمصر، يجعلان الدعم المتجانس حول الرئيس السيسى أمرًا ضروريًا لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية.

وأكد أن مصر شهدت إنجازات كبيرة في مختلف القطاعات خلال فترة حكم الرئيس السيسى.

وفي سياق متصل، شهد المؤتمر توافد آلاف المواطنين من مختلف مدن محافظة البحر الأحمر، حيث شاركوا في التأكيد على دعمهم للرئيس السيسى.

وحضر المؤتمر قيادات حزب مستقبل وطن بالمحافظة، إضافة إلى أعضاء الكتلة البرلمانية وقيادات الأزهر والكنيسة والأوقاف بالمحافظة.

وختم النائب سيد قاسم دعوته لجميع المواطنين بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشددًا على ضرورة التصويت بنعم لصالح الرئيس السيسى، وذلك للمساهمة في تحقيق استقرار وازدهار مصر في هذه الظروف الدقيقة.