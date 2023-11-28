رئيس الحملة الانتخابية للسيسي: ننتظركم كما عاهدناكم في جميع الاستحقاقات السابقة

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الانتخابي عبد الفتاح السيسي إن أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 1 و 2 و 3 ديسمبر 2023 ستكون بحق أياما مشهودة بحق هذا الوطن وسوف تتوجه أنظار العالم أجمع اليكم أيها المصريون فى الخارج وانتم تخطون بأيديكم فصلا هاما في تاريخ هذه الأمة وترسمون به ملامح السنوات الستة القادمة باختياركم الواعي والبناء.

وأضاف فوزي: "سوف تبنون لبلادكم الجسر الذي تعبر به إلي جمهورية جديدة تليق بكم وبأبناكم".

وأسترسل: "أقول لكم واشهد الله ان حديثي معكم من القلب: انزلوا الى صناديق الاقتراع، وانتصروا لوطنكم، وعبروا عن أحلامكم ، وساهموا في حماية وطنكم واجعلوا نصب أعينكم واجعلوا مصر القوية العزيزة الأبية هي الهدف والغاية".



وأردف: "تذكروا مصر دائما بالخير فلقد علمنا أعز القائلين في محكم كتابه أن من دخلها كان امنا باذن الله ووصي بها النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وهرع اليها عيسي عليه السلام ليحتمي بها وكلم الله موسي علي ارضها وتزوح وتناسل أبو الأنبياء وخليل الرحمن من بناتها تلك هي مصر في جميع الكتب والرسالات السماوية فحافظوا عليها وساهموا في بناءها واجعلوا عزيزة رايتها خفاقة.



واختتم المستشار محمود فوزي المؤتمر الصحفي بكلمة للشعب المصري:" ننتظركم كما عاهدناكم في جميع الاستحقاقات السابقة خلف بلدكم مصر ونرحب بكم في أرضكم".