فريد زهران: مواقفي وآرائي تؤيد بناء دولة ديمقراطية حديثة

أكد الدكتور فريد زهران المرشح الرئاسي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن مواقفه وأراؤه تؤيد بناء دولة ديمقراطية حديثه، مضيفا أنه لبى دعوة تنسيقية شباب الأحزاب لأنه مع اي إطار وطني.



أضاف فريد زهران، في حوار مع الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لبى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي وشارك كحزب في الحوار الوطني وطرح رؤيته، متابعا أن الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ هى الخامسة في تاريخ مصر.

وتابع أن لا اقاطع اي انتخابات طالما توجد مساحة للمشاركة، مشيرا إلى أنه لي مشوار من المعارضة.

وأشار الدكتور فريد زهران المرشح الرئاسي ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن أشارك في الانتخابات الرئاسية الحالية بصفتي شخصية معارضة.