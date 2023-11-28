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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ممثل حملة فريد زهران: مصر تحتاج لبناء علاقات وتحالفات مع دول جديدة

صالون لتنسيقية شباب
صالون لتنسيقية شباب الأحزاب

قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس  النواب، ممثل حملة المرشح الرئاسي د. فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه بالنسبة للعلاقات الخارجية فمصر تحتاج إلى بناء علاقات وتحالفات مع دول جديدة في آسيا وأمريكا اللاتينية، مضيفًا أنه يجب أن نستثمر علاقتنا مع الدول الأفريقية وأن نتعامل بحكمة وتوازن مع الدول التي تواجه أزمات. 

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول «قضايا المحور السياسي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة». 

وأضاف أن شعار المرشح الرئاسي فريد زهران «معا للتغيير»، والمقصود به تغيير السياسات، مشيرًا إلى ضرورة إجراء الانتخابات المحلية في أسرع وقت، وكذلك التطبيق الحقيقي لتداول المعلومات بشفافية، وبث جلسات مجلس النواب ليتمكن المواطنون من الحكم على النواب بشكل صحيح. 

وأدار الحوار خلال الصالون، محمد نشأت، عضو التنسيقية، وشارك في الصالون النائب أحمد فوزي، عضو  مجلس  الشيوخ  عن التنسيقية، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، النائب فريدي البياضي، عضو  مجلس  النواب،  ممثلًا لحملة  المرشح الرئاسي د. فريد  زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائب حازم الجندي، عضو مجلس  الشيوخ، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب  الوفد، د. ولاء عراقيب، أستاذ القانون، ممثل لحملة د. حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

النائب فريدي البياضي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مصر عضو التنسيقية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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