ناصر كامل: تم مناقشة الوضع الحرج في غزة بجلسة الاتحاد من أجل المتوسط

أكد السفير ناصر كامل، أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، أنه تم العمل على مناقشة الوضع الحرج في إسرائيل وفلسطين خلال جلسة الاتحاد من أجل المتوسط، خاصة أن العدوان على غزة قد يؤدي عواقب وخيمة المترتبة على ذلك في جميع أنحاء المنطقة.

وقال ناصر كامل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن

هناك توافق كامل على وقف إطلاق النار في غـزة وحل الدولتين، مؤكدا ان ذلك هو الطريق الحقيقي لعملية السلام بالمنطقة.

تعزيز المشروعات

وتابع أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، أنه نعمل على بناء سلام طويل الأمد لهاتين الدولتين المستقلتين، على أساس تعزيز المشروعات والمبادرات الملموسة التي من شأنها أن تساعد في تعزيز هذا السلام.