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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إبراهيم عيسى: مصر أجهضت مشروع تصفية القضية الفلسطينية وتوطين سيناء

الاعلامى ابراهيم
الاعلامى ابراهيم عيسي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مصر أوقفت المشروع الإسرائيلي الحمساوي لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، قائلا: "مصر داست بأقدامها على مشروع توطين الفلسطيين في غزة".

الدولة المصرية اجهضت مشروع توطين الفلسطنيين

وأشار "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الدولة المصرية انهت وأجهضت مشروع توطين الفلسطينيين في سيناء من اللحظة الأولى رغم كل الشائعات التي لم يكفوا الإخوان للحظة عن ترويجها وتسويقها، كما أن أسماع مصرية كانت تسمع وعقول مصرية كانت تنتظر أن تنفذ مصر هذا.

وأوضح أن هذا الأمر لا يمكن نسيانها أو تجاهلها او تصبح ما قبلها كما يليها، منوهًا بان الذاكرة المثقوبة هي التي تتسبب في الكوارث ولا تتركم الخبرات من مرورنا بالأحداث.

المشروع الإسرائيلي غزة تهجير الفلسطينيين توطين الفلسطيين

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