قيادي بمستقبل وطن: مصر تبذل جهودا حثيثة لاستقرار غزة

أشاد سند السمالوسي، القيادي بحزب مستقبل وطن، بالجهود المضنية التي بذلتها الدبلوماسية المصرية خلال الساعات القليلة الماضية من أجل تمديد الهدنة فى قطاع غزة ليومين إضافيين، مؤكدا أن مصر فى مقدمة الدول الداعمة لغزة وللأشقاء الفلسطينيين ولم تتخاذل يوما عن القيام بدورها كشقيقة كبرى.

واضاف "السمالوسي" فى بيان له، أن الدولة المصرية على مدار تاريخها تحتفظ بمكانة خاصة لفلسطين والفلسطينيين الذين تجمعنا معهم الجغرافيا والدم والتاريخ، موضحا أن مواقف مصر دائما مشرفة فى وقوفها بجانب أشقائها فى أزماتهم المختلفة.

وقال إن المجتمع الدول أصبح فى وضع مخز أمام شعوب العالم ، خاصة التي تعاني من ويلات الحروب والنزاعات ، حيث لم يحرك ساكنا من أجل معاناتهم، ولم يتدخل بشكل فوري لمنع تلك الانتهاكات التي تقوم بها الدول فى حق الأخرى، لافتا إلي أن ما شهدته غزة فى أحداثها الأخيرة من صمت مخجل للمجتمع الدولي أسقط عنه عباءة حقوق الإنسان التي يرتديها من حين لآخر.

وأوضح أن تنفيذ الهدنة فى غزة لمدة ٤ أيام ثم تمديدها لهو فرصة أمام العالم لإعادة حساباته، والوقوف على مسئولياته ضد انتهاكات قوات الاحتلال التي تجاوزت حق الدفاع عن النفس إلى جرائم حرب.