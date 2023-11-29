زوجة الحضري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة عبر إنستجرام |شاهد

حرصت صابرين زوجة الحضري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



وتألقت زوجة الحضري في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز ونسقت معه بلوفر باللون الأوف وايت اتسم بصيحة الكتف الواحد.

وانتعلت زوجة الحضري حذاءً رياضيًا مُسطحًا باللون البيج، كما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زوجة الحضري على خصلات شعرها الأحمر المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



زوجة الحضري