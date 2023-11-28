فوقوا شوية.. أول رد فعل من جماهير الأهلي بعد التعادل مع سموحة|شاهد

رصدت قناة "العربية" أول رد فعل من جماهير النادي الأهلي بعد التعادل اليوم أمام نادي سموحة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، وسط حالة من الحزن الكبيرة بين جماهير المارد الأحمر بعد التعادل الثاني على التوالي في بطولة الدوري.

غضب كبير في مدرجات الأهلي بعد التعادل مع سموحة

ووقع مارسيل كولر المدير الفني لصفوف النادي الأهلي، في فخ التعادل أمام نادي سموحة، وسط حالة من الغضب الكبيرة بين الجماهير بعد التعادل اليوم.

ورصدت كاميرا قناة "العربية" غضبًا كبيرًا من جماهير الأهلي في المدرجات لحظة خروج لاعبي المارد الأحمر من المباراة، بعد إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية، وسط حزن كبير بين لاعبي الأهلي خلال خروجهم من المباراة.

وردّد أحد جماهير الأهلي رسالة للاعبين قائلاً: "فوقوا شوية .. فوقوا شوية يا جدعان" وسط انفعال البعض في المدرجات حزنًا على تعادل الفريق أمام سموحة.