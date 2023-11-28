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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ظروف دقيقة للغاية.. حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تزور الكنيسة الكاثوليكية

صدى البلد

زارت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، الكنيسة الكاثوليكية اليوم.

وخلال الزيارة، التقى المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية بغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحاق وأعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.

وتوجه المستشار محمود فوزي بالشكر للكنيسة الكاثوليكية على الاستقبال، مثمنا الدور الروحي وكذلك الدور الخيري والإنساني الذى تلعبة الكنيسة الكاثوليكية فى مجال رعاية الفقراء وتوفير العون للمنكوبين والمهاجرين وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية للأفراد وعمليات الاغاثة والانقاذ ودعم الراعية الاجتماعية للمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير المراكز التعليمية والتدريبية للشباب وتأهيلهم للقيادة.

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن الكنسية الكاثوليكية فى مصر حاضرة وبقوة فى الخدمة المجتمعية فضلا عن القيمة الروحية والدينية للكنيسة وقد استطاعت الكنيسة الكاثولوكية أن تكون جزءا من النسيج الوطني وجزءا اصيلا فيه بالمواقف الوطنية سواء فى عام 2013 أو فى أحداث فلسطين الجارية، وهذا أمر معروف عن الكنيسة ومجتمعها لصنع السلام واهتمامها البالغ بمجالات الحوار وبناء السلام المستدام.

وأكد رئيس الحملة الانتخابية ، خلال اللقاء، أن المرشح الرئاسي يدعم المواطنة وأن الدستور المصري احتفى للأخوة المسحيين بحقوقهم فى الاحتكام فى شئون احوالهم الشخصية وشرائعهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية الي شرائعهم الخاصة، كما صدر قانون بناء وترميم الكنائس.

ظروف دقيقة للغاية

وختم المستشار محمود فوزي، مؤكدا أننا في ظروف دقيقة للغاية وتحتاج منا إلى التكاتف والدفاع عن قرار مصر وعن الأمن القومى المصري، مشيرًا إلى ضرورة المشاركة الايجابية في الاستحقاق الدستوري.

من جانبه قال البطريرك الأنبا إبراهيم اسحاق أن الكنيسة لديها دور في العمل الاجتماعي للتكوين والتوعية والتنشأه وضمنها أن يهتم المواطن بدوره الوطني، وأن يدلي بصوته في الانتخابات، وهذا ما ينصحوا به الشباب دائما في كل مناسبة، مشيرا إلى أنه رغم التحديات التي تواجهها مصر إلا أن القيادة السياسية مازالت تقود عجلة التنمية، مؤكدًا أنهم يحرصون على تنمية روح الولاء للطلاب في المدارس.

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