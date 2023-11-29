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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بجنازة زوجته| شاهد أول ظهور للرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر بعد غياب

صدى البلد

حضر الرئيس السابق جيمي كارتر حفل تأبين لزوجته روزالين في جورجيا، في ظهور علني نادر منذ دخوله دار رعاية المسنين قبل 10 أشهر، ووصل كارتر صاحب الـ 99 عامًا إلى الخدمة على كرسي متحرك ويرتدي بدلة داكنة، ويحيط به أبناؤه الأربعة.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية، قال تشيب كارتر، نجل الزوجين، للضيوف، ومن بينهم الرئيس جو بايدن، إن والدتي كانت بمثابة الغراء الذي يجمع عائلتنا معًا.

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توفيت السيدة كارتر عن عمر يناهز 96 عامًا هذا الشهر، وتم تشخيص إصابتها بالخرف في شهر مايو ودخلت دار رعاية المسنين في جورجيا في الأيام التي سبقت وفاتها.

ويظل زواجها الذي دام 77 عامًا من كارتر، الذي خدم في البيت الأبيض بين عامي 1977 و1981، هو الأطول بين أي ثنائي أول.

وتم نقل كارتر إلى كنيسة جلين ميموريال يونايتد الميثودية في جامعة إيموري لحضور مراسم التكريم بواسطة موكب، واجتذبت الخدمة بعضًا من أقوى السياسيين في الولايات المتحدة، بما في ذلك الرئيس السابق بيل كلينتون.. ويعكس التجمع بين الحزبين التقدير الذي حظيت به من قبل كل من الجمهوريين والديمقراطيين.

وكانت السيدة الأولى جيل بايدن وجميع أسلافها الأربعة الأحياء – ميلانيا ترامب وميشيل أوباما ولورا بوش وهيلاري كلينتون – من بين الذين حضروا القداس.

وتمت دعوة الرئيسين السابقين جورج دبليو بوش وباراك أوباما ولكنهما لم يحضرا، كما حضر الحفل نائب الرئيس كامالا هاريس، وحاكم جورجيا بريان كيمب، وأعضاء مجلس الشيوخ عن جورجيا جون أوسوف ورافاييل وارنوك وعمدة أتلانتا أندريه ديكنز.

البيت الأبيض الرئيس جو بايدن

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