تصدر محركات البحث.. تفاصيل وفاة مطرب عربي شهير في حادث مروري

تصدر المغني الجزائري محمد بوسماحة، محرك البحث جوجل بعد الحادثة التي تعرض لها في بلجيكا والتي أودت بحياته رفقة العازف الجزائري أمين لاكولومب.. فما القصة؟

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن الفنانين وكلاهما عضو في الديوان كانا في جولة فنية قصيرة بعدد من البلدان الأوروبية بينها بلجيكا، وهما من الأسماء الشابة الواعدة في موسيقى الراي.

وقد عرف عن الثنائي، حبهما الكبير لهذا النوع الموسيقي الجزائري ورغبتهما الدائمة في التجديد والتميز من خلال العديد من الحفلات الفنية التي نشطاها بالجزائر وخارجها.

ماذا حدث للمغني محمد بوسماحة؟

وفقا لما نشرته صحيفة النهار الجزائرية، فقد أودى حادث مرور خطير، صباح أمس الإثنين، بحياة العازف أمين لاكولومب، وكذا المغني محمد بوسماحة الذي نقل إلى المستشفى في حالة حرجة.

وتم تسجيل اضطراب في حركة المرور في حلقة زافينتيم الداخلية بعد حادث خطير، حيث تجاوزت السيارة المخرج وأرادت الدوران للخلف مما أدى الى اصطدامها مع شاحنة، بحسب الإعلام البلجيكي.

وحسبما أفاد مركز المرور البلجيكي، فقد حاول سائق السيارة الرجوع إلى الخلف والدخول في الخط الثاني للطريق، إلا أن سائق الشاحنة عجز عن تجنبه.

ووقع الحادث حوالي الساعة 4:15 صباحًا، عندما اصطدمت شاحنة بسيارة ركاب بعد مخرج 3/مطار زافينتيم.

تفاصيل حادث مرور بلجيكا

قالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام سابين ليفينز: “قال سائق الشاحنة إن سائق السيارة اتخذ المخرج باتجاه المطار.. سائق سيارة الركاب أراد الانعطاف يمينًا ولم يعد بإمكاني تجنبها”.

وأعطى سائق الشاحنة نتيجة سلبية لاختبار الكحول، وتقول الشرطة إن أقوالها تتفق مع سائق الشاحنة. ولهذا السبب، لم تعين النيابة العامة خبيرا مروريا.

وتتابع سابين ليفينز: “كان هناك ثلاثة رجال في سيارة الركاب. “الراكب الخلفي، رجل يبلغ من العمر 39 عامًا. وليس له عنوان ثابت في بلجيكا، لم يكن يرتدي حزام الأمان وخرج من السيارة أثناء الحادث. السائق (أمين لاكولومب) والراكب الثاني (محمد بوسماحة) لقيا حتفهما.

وأشار الإعلام البلجيكي أن سائق الشاحنة رجل يبلغ من العمر 57 عامًا من إيفير. وهو الآن خارج نطاق الخطر.

من هو المغني محمد بوسماحة؟

تخرج محمد بوسماحة وهو مغني راي من مواليد 1987 بسيدي بلعباس من الحصة الغنائية المعروفة “ألحان وشباب”، ليتألق بعدها في فضاء أغنية الراي وليعين بعدها محافظا للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي لعدة طبعات آخرها في 2023.