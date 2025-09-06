المحامين العرب يدين تصريحات نتنياهو بشأن تهجير سكان غزة عبر معبر رفح

أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير سكان غزة عبر معبر رفح المصري.

وقال بنعيسى؛ في بيان اليوم، السبت، إن الامانة العامة تجدد التأكيد على رفضها القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني؛ مثمنة الموقف المصري الراسخ الذي أكده بيان الخارجية المصرية الذي عبر وبحق عن رفض مصر المشاركة في تصفية القضية الفلسطينية أو أن تكون أرضها بوابة للتهجير.

وأضاف أن الأمانة العام تؤكد تضامنها مع مصر في موقفها الذي لم يتزحزح رغم كل التحديات ودعمها لصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه.

وطالب المكاوي بنعيسى المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته وتفعيل آليات المحاسبة علي جرائم الكيان التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

واختتم الأمين العام لاتحاد المحامين العرب بيانه قائلا إن الامانة العامة تكرر نداءها إلى المجتمع الدولي لاتخاذ قرار فوري صارم لإيقاف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وإيقاف كافة أشكال التعاون مع الكيان المحتل.