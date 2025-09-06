توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

وخلال اللقاء ، شدد الرئيس علي مجموعة من التوجيهات أبرزها :

الإطلاع على مؤشرات أداء منظومة التأمين الصحي الشامل، والموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل محافظات كفر الشيخ، ومطروح، وشمال سيناء، ودمياط، والمنيا، حيث السيد الرئيس بسرعة إدماج هذه المحافظات ضمن المنظومة وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

دراسة إدراج محافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور القطاعين الخاص والأهلي في دعم المنظومة على مستوى الجمهورية.

سرعة الانتهاء من تنفيذ مدينة النيل الطبية، ومشروع مستشفى النيل التخصصي للأطفال الجاري إنشاؤه على أرض معهد ناصر.

متابعة دقيقة لمعدلات تنفيذ المشروع القومي للمعامل المركزية بمدينة بدر، ومشروع مدينة العاصمة الطبية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والتي تضم 4200 سرير و18 معهداً طبياً متخصصاً.

سرعة الانتهاء من مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة، وتنظيم عملها، في إطار دعم الدولة للاستثمار في القطاع الطبي، وتكاملًا مع منظومة التأمين الصحي الشامل،

مواصلة أجهزة الدولة المعنية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مصر في المجال الطبي وصناعة الدواء.

دراسة إنشاء المركز المصري للتحكم في الأمراض والمركز المصري للطب الدقيق، باعتبارهما محورين استباقيين لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأوبئة والأمراض، ولتطوير المنظومة الطبية المصرية.

أكد الرئيس ضرورة التركيز على تقليص قوائم الانتظار للعمليات الجراحية، وتوفير العلاج للحالات الحرجة، مع تعزيز الآليات لتسريع الإجراءات وضمان وصول الخدمات للفئات الأكثر احتياجاً

برنامج استخدام اجهزة مراقبة السكر غير الاختراقية للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول.

وجه الرئيس باتخاذ كل ما يلزم من اجراءات للنظر في تطبيق برنامج استخدام اجهزة مراقبة السكر غير الاختراقية للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول.

وكشف مصدر بوزارة الصحة والسكان ، إن هناك مشروع كبير يجري دراسته الآن لتعميم اجهزة مراقبة السكر غير الاختراقية للأطفال المصابين بالسكري من النوع الأول ، علي الأطفال المشملوين بمظلة التأمين الصحي كخطوة أولي .

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ « صدي البلد » إن التأمين الصحي يدرس حاليا المشروع وهناك تفاهمات أولية مع كبري الشركات المنتجة لتلك الأجهزة للتعاقد معها علي توريد هذا النوع من الأجهزة .

الجدير بالذكر أن مضخة السكر للأطفال او كما يطلق عليها مضخة الأنسولين ، عبارة جهاز طبي يتم استخدامه بدلاً من الحقن اليومية التي تسبب إزعاد وألم للأطفال .

وتعمل المضخة بضخ الأنسولين بشكل مستمر ومحدد مسبقاً عبر قنية تحت الجلد وفقاً لحاجة الجسم ، حيث يقوم الجهاز بقياس مستمر للسكر في الدم وفتح المضخة وفقاً للإحتياج .