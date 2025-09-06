توجيهات رئاسية بسرعة الإنتهاء من مدينة النيل الطبية.. تفاصيل المشروع| فيديو

منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبدأت خطة الاهتمام بتحسين منظومة الصحة، وذلك بإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي كانت بمثابة فتح الباب أمام تطوير الصحة والاهتمام بالانسان من خلال أكبر مسح صحي في التاريخ تحت مظلة المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف وعلاج مرضي فيروس سي، الأمر الذي حول مصر من الدول الأعلى إصابة بهذا المرض الي دولة خالية منه تماماً، وهو ما أبهر العالم والمنظمات الصحية العالمية التي أشادت بتلك التجربة الفريدة من نوعها.

الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ مدينة النيل الطبية

وقد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على مؤشرات أداء منظومة التأمين الصحي الشامل، والموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل محافظات كفر الشيخ، ومطروح، وشمال سيناء، ودمياط، والمنيا، حيث وجه الرئيس بسرعة إدماج هذه المحافظات ضمن المنظومة وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

كما وجّه بدراسة إدراج محافظة الإسكندرية خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور القطاعين الخاص والأهلي في دعم المنظومة على مستوى الجمهورية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس تابع تطورات مشروعات البنية التحتية للقطاع الصحي، حيث وجّه بسرعة الانتهاء من تنفيذ مدينة النيل الطبية، ومشروع مستشفى النيل التخصصي للأطفال الجاري إنشاؤه على أرض معهد ناصر.

تفاصيل تطوير معهد ناصر

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن المدينة تضم 1692 سريرا، منها 321 سرير رعاية، 95 حضانة، 1276 سرير عدد أسرة الإقامة، 45 غرف العمليات، و120 ماكينة غسيل كلوي.

توجيهات رئاسية لتطوير منظومة الصحة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير، أكد الأولوية الكبيرة للتوسع في المشروعات الصحية والإنشاءات الجديدة بجميع محافظات الجمهورية، وعلى رأسها مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، وذلك من خلال تطويره ليصبح أكبر مدينة طبية في مصر الدولة والشرق الأوسط

وأشار «عبدالغفار» إلى أن مبنى الامتداد الرئيسي لمعهد ناصر يتضمن قسما للغسيل الكلي وهو يضم 120 ماكينة غسيل كلي، وقسما للنساء والتوليد، ويشمل 2 غرفة عمليات، و2 كشك ولادة، وأسرة داخلية، إلى جانب قسم الأشعة ويضم (2 جهاز رنين، و3 جهاز مقطعية، و5 أشعة عادية، و5 سونار، و5 ايكو)، فضلًا عن قسم المعامل، وبنك دم تخزيني، وكبسولات العلاج بالأكسجين، ووحدة تأخر الإنجاب وتشمل (10 أسرة داخلي، ومعمل، وعمليات)، بالإضافة إلى قسم العمليات، ويضم 27 غرفة عمليات، وصيدليات صرف داخلية، إكلينيكية موزعة على الأدوار.