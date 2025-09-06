فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

حقق المنتخب المصري لكرة القدم انتصارًا مهمًا على نظيره الإثيوبي بهدفين دون رد، وذلك في إطار الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي أظهر أداءً قويًا للفراعنة، كما عزز من فرصهم في التأهل إلى كأس العالم 2026.

نتيجة مباراة مصر وإثيوبيا

نجح منتخب مصر في الفوز على إثيوبيا بهدفين نظيفين سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش، ليقترب الفراعنة خطوة من التأهل إلى كأس العالم 2026.

سجل محمد صلاح وعمر مرموش هدفىّ منتخب مصر فى الدقيقتين 40 و45 من عمر اللقاء من ركلتىّ جزاء.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 19 نقطة فى المركز الأول بمجموعته فى التصفيات الأفريقية، بينما يأتى بوركينا فاسو فى المركز الثانى برصيد 14 نقطة، ويلتقى المنتخبان الثلاثاء المقبل فى الجولة الثامنة وفى حالة فوز مصر تحسم بطاقة العبور رسميا للمونديال.

موعد مباراة مصر المقبلة

يلتقي المنتخب المصري نظيره بوركينا فاسو المقرر لها الثلاثاء المقبل على استاد "4 أغسطس" في العاصمة واجادوجو، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويعود هذا الملعب لاستضافة المباريات الدولية بعد غياب دام أكثر من أربع سنوات.

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي بوركينا فاسو ضد مصر ضمن أقوى 5 مواجهات تشهدها التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال شهر سبتمبر.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز في هذه المباراة لحسم التأهل إلى مونديال كأس العالم 2026، بصرف النظر عن المباراة المقبلة أو النتائج الأخرى.

فيفا يفاجئ حسام حسن

بفضل هذا الفوز، تلقى حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، قرارًا مفاجئًا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حيث منح فيفا المنتخب المصري 3.68 نقطة في التصنيف الشهري، نظرًا لتراجع مركز المنتخب الإثيوبي الذي يحتل المركز 146 عالميًا.

قبل المباراة، كان المنتخب المصري في المركز 34 برصيد 1518.79 نقطة، ولكنه ارتفع بعد الفوز إلى 1522.47 نقطة. هذا التحسين في التصنيف يعكس نجاح الفريق والجهاز الفني، ويعد خطوة جديدة في طريق التأهل لكأس العالم 2026، التي ستكون المشاركة الرابعة للفراعنة بعد ظهورهم السابق في 1934 و1990 و2018.