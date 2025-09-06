أضاعوا 7 فرص.. أيمن يونس ينتقد عددا من لاعبي منتخب مصر بعد مباراة إثيوبيا

علق أيمن يونس، نجم فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك السابق، على أداء بعض لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم أمام إثيوبيا في المباراة التي أقيمت مساء أمس في الجولة السابعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره منتخب إثيوبيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بين المنتخبين. وكتب أيمن يونس عبر حسابه على “إكس”: "لعيبة ضيعت 7 فرص محققة من داخل الـ6 ياردات واستحواذ 75%".

وتابع: “يبقى فنيا حسام أدار الماتش صح، لكن المشكلة الحقيقية في البدلاء، ومشكلة البدلاء إنها بتدفعك إجباري لتغيير طريقة اللعب الهجومية التي يمتاز بها حسام”

وأضاف: “لأنهم ومعظمهم بشخصيات دفاعية وده المتاح حاليا، بالتوفيق وتفوزوا على بوركينا فاسو”.