أحمد حسن يزف بشرى بشأن لاعبي نادي الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن بشرى للاعبي نادي الزمالك بشأن مستحقاتهم المتأخرة.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “الزمالك يصرف مستحقات اللاعبين خلال ساعات بعد تدخل ممدوح عباس”.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء الجمعة على ستاد الكلية الحربية، في غياب اللاعبين الدوليين، تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني، استعدادًا لمواجهة المصري المقبلة في مسابقة الدوري.

ويغيب عن الزمالك كل من، محمد صبحي وحسام عبد المجيد ونبيل عماد دونجا للانضمام للمنتخب الأول، و محمود حمدي الونش وعمر جابر وناصر منسي للتواجد مع منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، في حين يتواجد محمد السيد في معسكر منتخب مصر للشباب استعدادًا لبطولة كأس العالم.