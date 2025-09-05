الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري في غياب الدوليين

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الجمعة على ستاد الكلية الحربية، في غياب اللاعبين الدوليين، تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني، استعدادًا لمواجهة المصري المقبلة في مسابقة الدوري.



ويغيب عن الزمالك كل من، محمد صبحي وحسام عبد المجيد ونبيل عماد دونجا للانضمام للمنتخب الأول، و محمود حمدي الونش وعمر جابر وناصر منسي للتواجد مع منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، في حين يتواجد محمد السيد في معسكر منتخب مصر للشباب استعدادًا لبطولة كأس العالم.



ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.