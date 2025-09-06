قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

تحديد جلسة 30 سبتمبر للنطق بالحكم في دعوى تعويض ضد أحمد صلاح حسني

الفنان أحمد صلاح حسني
الفنان أحمد صلاح حسني
رامي المهدي

أعلن رمضان أبو هندية، المحامي بالنقض والإدارية العليا، عن تحديد جلسة يوم 30 سبتمبر 2025 للنطق بالحكم في الدعوى المدنية رقم 423 لسنة 2025 تعويضات القاهرة الجديدة، المقامة ضد الفنان أحمد صلاح حسني بسبب تحطيم سيارة بالتجمع.

وقال أبو هندية، في تصريحات لصدى البلد، أن المحكمة حددت جلسة 30 سبتمبر 2025 للنطق بالحكم في الدعوى المدنية رقم 423 لسنة 2025 تعويضات القاهرة الجديدة.

وتعود وقائع القضية إلى اتهام الفنان بتحطيم سيارة المواطن محمد صالح صابر في وقت سابق، في القضية التي حملت رقم 4307 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس.

وقال المحامي إن الدعوى تطالب الفنان أحمد صلاح حسني بتعويض مالي قدره مليون جنيه نتيجة الأضرار التي لحقت بموكله جراء الواقعة، مشيرًا إلى أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم في الجلسة المحددة.

ومن المنتظر صدور الحكم النهائي من محكمة تعويضات القاهرة الجديدة في موعد الجلسة المحدد بنهاية الشهر الجاري.

قال محمد صالح الموظف، المُتضرّر من حادث تصادم الفنان أحمد صلاح حسني، إنه تم التصالح في الدعوى الجنائية ودفع الفنان 600 ألف حنيه.

وأكد أنه مستمر في الدعوى المدنية وسوف يتم رفع دعوى تعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني.

وتنظر بعد قليل محكمة جنح التجمع الخامس، محاكمة الفنان أحمد صلاح حسني، لاتهامه بتدمير سيارة موظف وإصابته بالتجمع، لإثبات مدى جدية التصالح من الطرفين.

وأكد دفاع الضحية أن المحكمة أجلت الحكم لإعطاء فرصة للفنان أحمد صلاح حسني من أجل التصالح.

وأضاف أن الواقعة بدأت عندما كان موكله يسير على كوبري أرابلا بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس ثم فوجئ بسيارة تسير بسرعة جنونية واصطدم بالسيارة من الخلف، وأن شدة الصدمة دفعت سيارته للأمام ما تسبب في إصابته بكدمات بالظهر والرأس والسيارة دُمرت بشكل كامل.

وأكد دفاع ضحية الفنان أحمد صلاح حسني، أن “السيارة ثمنها يقدر بمليون جنيه، وقد اشتراها عبر المبادرة الرئاسية إحلال السيارات بالتقسيط".

ومن المقرّر أن تصدر محكمة جنح القاهرة الجديدة، حكمها على الفنان أحمد صلاح حسني لتسببه في تدمير سيارة موظف وإصابته، حيث اطلعت المحكمة في الجلسة الماضية على المذكرة المقدمة من دفاع المجني عليه.

محاكمة أحمد صلاح حسني

وكانت النيابة العامة أحالت الفنان أحمد صلاح حسنيللمحاكمة لاتهامه بتحطيم سيارة موظف بعد اصطدامه بها بمطلع أحد الكباري بنطاق القاهرة الجديدة أثناء سيره في منطقة التجمع، وذلك في غضون شهر يناير 2024.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يناير 2024، حيث اصطدمت سيارة الفنان أحمد صلاح حسني بسيارة موظف على أحد كباري دائرة قسم شرطة التجمع الخامس وترتب عليها إصابة قائدها بكدمات في الظهر والرأس.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في شهر يناير الماضي، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري على كوبري "أرابلا" بنطاق قسم شرطة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وتبين اصطدام سيارة الفنان أحمد صلاح حسني بسيارة موظف من الخلف، ما أسفر عن وقوع تلفيات كبيرة بها، وتحرر محضر بالواقعة.

