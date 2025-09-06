دخل حالة الطوارئ وطلع تانى .. كيف تنتقل عدوى جدري القرود

أثار جدري القرود حالة من القلق مؤخرا في منظمه الصحة العالمية حيث اعلنت حالة الطوارئ الخاصة بالمرض ثم تراجعت عنها بعد انخفاض الاعداد.

ووفقا لما جاء في موقع pennmedicine نكشف لكم أهم المعلومات عن جدرى القرود.



ما هو جدري القرود



جدري القرود مرضٌ مُعدٍ يُسببه فيروس جدري القرود، ويُسبب طفحًا جلديًا وأعراضًا تُشبه أعراض الإنفلونزا و ينتشر جدري القرود حاليًا عالميًا وداخل الولايات المتحدة، ويعود ذلك أساسًا إلى الاتصال الوثيق بشخص مُصاب، ولكنه انتقل تاريخيًا أيضًا إلى البشر عن طريق الاتصال بحيوان مُصاب.

ينتمي جدري القرود إلى نفس عائلة فيروسات فيروس الجدري، وهو الفيروس المسبب للجدري. يُسبب أعراضًا مشابهة للجدري، وإن كانت أخف، ونادرًا ما يكون مميتًا وهناك نوعان معروفان من فيروس جدري القرود متوطنان في أفريقيا: أحدهما نشأ في وسط أفريقيا والآخر في غرب أفريقيا ويُعزى تفشي المرض العالمي عام ٢٠٢٢ إلى النوع الموجود في غرب أفريقيا، والذي عادةً ما يُسبب مرضًا أقل حدة.

كيف ينتشر مرض جدري القرود



ينتشر جدري القرود عند ملامسة شخص لحيوان أو شخص مصاب بالفيروس. ويحدث الانتقال عبر:

الاتصال المباشر بسوائل جسم الشخص المصاب، أو جروحه، أو قشوره، أو رذاذه التنفسي. كما يمكن أن يحدث هذا من خلال العناق، أو التقبيل، أو ممارسة العلاقة الحميمة.

التلامس مع المواد الملوثة حديثًا والتي تعرضت لآفات جلدية، بما في ذلك الملابس أو الفراش.

خدوش أو عضات من حيوان مصاب، أو تحضير أو أكل اللحوم أو غيرها من المنتجات من حيوان مصاب، أو الاتصال المباشر بدم حيوان مصاب أو سوائل جسمه أو قروحه.