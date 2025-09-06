قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخطيب يُطالب النحاس بتحضير قائمة الراحلين عن الأهلي |تفاصيل
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: واشنطن تشن «حربًا جمركية» ضد البرازيل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث
تم اختياره بعناية فائقة.. محلل رياضي يشيد بـ منتخب مصر الثاني أمام تونس
مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»
نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا
92 شهيدًا فلسطينيًا الليلة.. إسرائيل تقصف الأبراج السكنية وتدعو الأهالي للفرار من غزة
الممثل الخاص للرئيس الروسي: بوتين وترامب سيمنعان حدوث حرب عالمية ثالثة
سفير مصر في بوركينا فاسو: الجماهير البوركينية تترقب وصول المنتخب الوطني لمشاهدة محمد صلاح
بالصور

دخل حالة الطوارئ وطلع تانى .. كيف تنتقل عدوى جدري القرود

اسماء محمد

أثار جدري القرود حالة من القلق مؤخرا في منظمه الصحة العالمية حيث اعلنت حالة الطوارئ الخاصة بالمرض ثم تراجعت عنها بعد انخفاض الاعداد. 

ووفقا لما جاء في موقع pennmedicine نكشف لكم أهم المعلومات عن جدرى القرود.

ما هو جدري القرود


جدري القرود مرضٌ مُعدٍ يُسببه فيروس جدري القرود، ويُسبب طفحًا جلديًا وأعراضًا تُشبه أعراض الإنفلونزا و ينتشر جدري القرود حاليًا عالميًا وداخل الولايات المتحدة، ويعود ذلك أساسًا إلى الاتصال الوثيق بشخص مُصاب، ولكنه انتقل تاريخيًا أيضًا إلى البشر عن طريق الاتصال بحيوان مُصاب.

ينتمي جدري القرود إلى نفس عائلة فيروسات فيروس الجدري، وهو الفيروس المسبب للجدري. يُسبب أعراضًا مشابهة للجدري، وإن كانت أخف، ونادرًا ما يكون مميتًا وهناك نوعان معروفان من فيروس جدري القرود متوطنان في أفريقيا: أحدهما نشأ في وسط أفريقيا والآخر في غرب أفريقيا ويُعزى تفشي المرض العالمي عام ٢٠٢٢ إلى النوع الموجود في غرب أفريقيا، والذي عادةً ما يُسبب مرضًا أقل حدة.

كيف ينتشر مرض جدري القرود


ينتشر جدري القرود عند ملامسة شخص لحيوان أو شخص مصاب بالفيروس. ويحدث الانتقال عبر:

الاتصال المباشر بسوائل جسم الشخص المصاب، أو جروحه، أو قشوره، أو رذاذه التنفسي. كما يمكن أن يحدث هذا من خلال العناق، أو التقبيل، أو ممارسة العلاقة الحميمة.
التلامس مع المواد الملوثة حديثًا والتي تعرضت لآفات جلدية، بما في ذلك الملابس أو الفراش.
خدوش أو عضات من حيوان مصاب، أو تحضير أو أكل اللحوم أو غيرها من المنتجات من حيوان مصاب، أو الاتصال المباشر بدم حيوان مصاب أو سوائل جسمه أو قروحه.

